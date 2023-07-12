Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

Многим огородникам знакомы проблемы при выращивании капусты. Нередко овощ атакуют вредители – гусеницы, тля мошки и слизни. Это в конечном итоге негативно сказывается на урожае.
Ответ на вопрос о том, чем обработать капусту от вредителей, поможет защитить капусту и получить хороший урожай.
Чем защитить капусту от вредителей
Это средство помогает избавиться от вредителей, которые атакуют созревающую капусту. В частности, от слизней.
Порядок действий:
- в литре воды растворите столовую ложку соли, сухой горчицы и красного перца;
- дайте настояться раствору до трех часов;
- после этого обрабатывайте капусту.
Есть более простой способ избавиться от неприятных вредителей – слизней:
- в ведро добавьте горячую воду;
- затем растворите 200 граммов горчицы и тщательно перемешайте;
- после остывания обрабатывайте капусту получившимся настоем.
Как защитить капусту от вредителей и болезней
ТОП-проверенных средств от болезней и вредителей:
- используйте листья табака для приготовления настоя (раствор убивает крестоцветную блошку);
- примените от вредителей отвар из стеблей сельдерея (избавит урожай от капустной мухи);
- огородники советуют применять настой из одуванчика;
- зачастую справиться с вредителями помогает помидорно-чесночный настой;
- хорошо защищает капусту настой аптечной ромашки и даже картофельный отвар.
Как можно обработать капусту уксусом
Если вы заметили, что созревающую на огороде капусту атакуют гусеницы и слизни, тогда этот метод подойдет как нельзя кстати.
Обработка капусты уксусом от гусениц и слизней:
- возьмите ведро или другую удобную емкость с 10 л теплой воды;
- добавьте 200 миллилитров столового 9% уксуса и тщательно перемешайте;
- получившимся раствором обрабатывайте капусту, а также грунт;
- обработку уксусом проводят 1 раз в неделю на протяжении 3 недель.
Как обработать нашатырным спиртом капусту
Этот метод эффективно справляется с распространением вредителей, а именно – тли, муравьев, скрытнохоботника.
В 10 литрах воды растворите 50 миллилитров нашатырного спирта. Получившимся раствором необходимо провести две обработки с промежутком примерно в 6-7 дней.
Больше новостей: