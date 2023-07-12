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Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

Алексей Тесля
12 июля 2023, 03:10
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Обработка капусты от вредителей - огородники назвали залог шикарного урожая.
капуста
Чем обработать капусту от блошки / УНИАН

Многим огородникам знакомы проблемы при выращивании капусты. Нередко овощ атакуют вредители – гусеницы, тля мошки и слизни. Это в конечном итоге негативно сказывается на урожае.

Ответ на вопрос о том, чем обработать капусту от вредителей, поможет защитить капусту и получить хороший урожай.

Чем защитить капусту от вредителей

Это средство помогает избавиться от вредителей, которые атакуют созревающую капусту. В частности, от слизней.

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Порядок действий:

  • в литре воды растворите столовую ложку соли, сухой горчицы и красного перца;
  • дайте настояться раствору до трех часов;
  • после этого обрабатывайте капусту.

Есть более простой способ избавиться от неприятных вредителей – слизней:

  • в ведро добавьте горячую воду;
  • затем растворите 200 граммов горчицы и тщательно перемешайте;
  • после остывания обрабатывайте капусту получившимся настоем.

Как защитить капусту от вредителей и болезней

ТОП-проверенных средств от болезней и вредителей:

  • используйте листья табака для приготовления настоя (раствор убивает крестоцветную блошку);
  • примените от вредителей отвар из стеблей сельдерея (избавит урожай от капустной мухи);
  • огородники советуют применять настой из одуванчика;
  • зачастую справиться с вредителями помогает помидорно-чесночный настой;
  • хорошо защищает капусту настой аптечной ромашки и даже картофельный отвар.

Как можно обработать капусту уксусом

Если вы заметили, что созревающую на огороде капусту атакуют гусеницы и слизни, тогда этот метод подойдет как нельзя кстати.

Обработка капусты уксусом от гусениц и слизней:

  • возьмите ведро или другую удобную емкость с 10 л теплой воды;
  • добавьте 200 миллилитров столового 9% уксуса и тщательно перемешайте;
  • получившимся раствором обрабатывайте капусту, а также грунт;
  • обработку уксусом проводят 1 раз в неделю на протяжении 3 недель.

Как обработать нашатырным спиртом капусту

Этот метод эффективно справляется с распространением вредителей, а именно – тли, муравьев, скрытнохоботника.

В 10 литрах воды растворите 50 миллилитров нашатырного спирта. Получившимся раствором необходимо провести две обработки с промежутком примерно в 6-7 дней.

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