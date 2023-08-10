Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым: без проблем дождетесь обеда

Главред расскажет, как позавтракать, чтобы через час не захотелось есть снова.

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Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым / коллаж: Главред, фото: pexels

Начало дня закладывает настроение и самочувствие на весь последующий день. Завтрак важен потому, что с него начинается день, он дает энергию и насыщает организм наперед. Очень важно учитывать все особенности организма, чтобы завтрак был сытным и полезным одновременно. Что самое полезное на завтрак - расскажем далее.

Что лучше есть на завтрак белки или углеводы

Исследователи утверждают, что на завтрак лучше всего совмещать белки с углеводами. Однако углеводы должны быть сложными. Этот вид углеводов не поднимает уровень сахара в крови, а стабилизирует. Благодаря сложным углеводам человек может чувствовать насыщение долгое время и не испытывать голода до обеда. Одним из таких завтраков может быть бутерброд, однако какой именно - расскажем дальше.

Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым

Белково углеводный завтрак может быть достаточно простым, например - это может быть бутерброд с цельнозерновым хлебом, легким сыром и куриным филе. Вместо курицы можно употреблять и другое мясо. Также на завтрак можно есть крупу. лучше всего - кукурузную и, например яйцо.

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