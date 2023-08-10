УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым: без проблем дождетесь обеда

Елизавета Бельмас
10 августа 2023, 14:21 обновлено 10 августа, 14:54
15
Главред расскажет, как позавтракать, чтобы через час не захотелось есть снова.
Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым
Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым / коллаж: Главред, фото: pexels

Начало дня закладывает настроение и самочувствие на весь последующий день. Завтрак важен потому, что с него начинается день, он дает энергию и насыщает организм наперед. Очень важно учитывать все особенности организма, чтобы завтрак был сытным и полезным одновременно. Что самое полезное на завтрак - расскажем далее.

Что лучше есть на завтрак белки или углеводы

Исследователи утверждают, что на завтрак лучше всего совмещать белки с углеводами. Однако углеводы должны быть сложными. Этот вид углеводов не поднимает уровень сахара в крови, а стабилизирует. Благодаря сложным углеводам человек может чувствовать насыщение долгое время и не испытывать голода до обеда. Одним из таких завтраков может быть бутерброд, однако какой именно - расскажем дальше.

Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым

Белково углеводный завтрак может быть достаточно простым, например - это может быть бутерброд с цельнозерновым хлебом, легким сыром и куриным филе. Вместо курицы можно употреблять и другое мясо. Также на завтрак можно есть крупу. лучше всего - кукурузную и, например яйцо.

видео дня

Также вам может быть интересно:

завтрак интересные новости
Реклама

Главное за день

Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

14:53 Украина
"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

14:49 Украина
Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море: подробности

Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море: подробности

13:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:53

Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

14:49

"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

14:31

Подготовка к зиме: у Кличко разработали 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации зимой

14:27

Что может удержать украинцев после войны в Украинемнение

14:22

Звезда "Дизель-шоу" заразилась опасной болезнью: что произошло

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
14:21

Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым: без проблем дождетесь обеда

13:50

Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море: подробности

13:47

Маломуж спрогнозировал, стоит ли опасаться атак врагов под Купянском и на ЛуганщинеВидео

13:24

"Мне 50 лет": девушка раскрыла 2 секрета, чтобы выглядеть на 30 лет моложеВидео

Реклама
13:00

"Не о такой жизни я мечтал": Козловский признался по чему скучает на фронте

12:46

Favbet Foundation передал штурмовому подразделению ВСУ внедорожник Mazda BT-50

12:41

Актриса из РФ, которая снималась в Украине, собралась отправлять сыновей убивать украинцев

12:39

Падчерица Александра Пономарева душевно поздравила его с юбилеем яркими фото

12:36

Ахеджакова поразила "выходкой" в поддержку Украины - в России истерикаВидео

12:30

"Никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом": Кулеба высказался о переговорах с РФ

12:27

На Херсонщине оккупанты случайно сбросили авиабомбы на собственные подразделения

12:16

Звезду "Универа" позорно вернули в РФ из-за границы за "позицию"

11:50

Боятся, как огня: дедовский способ защиты от клещей работает на все 100%

11:47

ЗАЭС потеряла питание с основной линии: в Энергоатоме объяснили, чем опасен блэкаут

11:44

Польша перекинет на границу с Беларусью 10 тысяч солдат - польский премьер

Реклама
11:39

Гороскоп на завтра 11 августа 2023: Раку – помощь, Деве - непонимание

11:29

Дмитрий Кулеба показал в кадре любовную историю с новой избранницей

11:29

В Украине температура воздуха рванет до +30: какие регионы снова накроет жара

11:21

Сдача Крыма неизбежна, освободить полуостров можно до нового года - МаломужВидео

11:13

"Их нацию зомбируют": русская тренерша закатила истерику по поводу украинцев

10:32

"Я не могла в это поверить": девушка купила заброшенный дом с "сокровищем"Видео

10:31

Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

10:31

"Жестов доброй воли там не будет": генерал описал стратегию ВСУ на югеВидео

10:19

ВСУ ликвидировали лучшего "мачо на селе" из Пензенской области РФ

09:53

Сколько украинцам придется платить за свет осенью: изменится ли что-нибудь

09:40

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, насколько вы добрый человек

09:34

Число жертв обстрела Запорожья выросло: в больнице скончалась еще одна женщина

09:25

Остановилось сердце: обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона

09:17

В Россию явно налажена контрабанда тепловизоровмнение

09:15

Пока нас нет дома: как кошки переносят разлуку с хозяином

08:46

Какие джинсы носить в 2023 году: Андре Тан показал 5 самых актуальных моделей

08:34

Будут действовать даже при Трампе: Госдеп США – о гарантиях безопасности для Украины

07:52

Ночью РФ атаковала дронами Ровенскую область: загорелась нефтебазаВидео

07:19

Взрывы в оккупированном Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке дронов

06:55

Загадка для людей с орлиным взглядом: нужно найти кольцо для принцессы

Реклама
06:47

Ночью под Москвой прогремели мощные взрывы: в Домодедово вспыхнул сильный пожарВидео

06:25

Что значит "у черта на куличках" и правильно ли так говорить: Авраменко удивил ответомВидео

06:03

Война будет продолжаться, пока Путин в Кремле, и это понимают всемнение

05:50

Что нужно отключить в смартфоне, чтобы быстро не садилась батарея

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Тельцов: наступит идеальное время для романтики и отпускаВидео

04:30

Девушка не мыла голову шампунем 2 года: что случилось с ее волосами

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 10 августа

03:30

Как не перепутать зачатие с менструацией: раскрыты признаки беременности

03:02

Какая самая вкусная часть свинины: неожиданный ответ удивит заядлых гурманов

02:00

Ниже тех, кто работает: принцу Гарри указали на его место и отобрали титул

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять