Чем нельзя мыть зеркала: 3 совета для блестящих зеркал без разводов и мутности

Зеркало есть практически в каждом доме. Главред расскажет, как помыть зеркало без разводов с помощью уксуса и не только.

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Чем нельзя мыть зеркала / коллаж фото instagram _mikro_fibra_taraz/bliss.doctor

Жизнь без зеркала в современной жизни представить тяжело, особенно - женщине. Однако очень часто появляется другая проблема - разводы и мутность зеркал. Главред расскажет, как помыть зеркало без разводов с помощью уксуса и других подручных средств.

Чем нельзя мыть зеркала - главные запреты

Для начала надо расставить точки над "и" и узнать, чем зеркала точно нельзя мыть. Важно знать, что в уборке и полировке зеркал категорически нельзя использовать всяческие порошки и абразивные вещества, а также - жесткую ткань. Лучшим решением будет использование микрофибры, бумажных салфеток и подручных средств, о которых мы расскажем вам далее.

Как почистить зеркало на шкаф купе - 1 способ

Главное правило - зеркала на шкафу нельзя мыть средствами для мытья окон. Это может привести к тому, что они станут мутными. Наилучшее решение в таком случае - нашатырь.

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Необходимо смешать 200 миллилитров воды, 50 миллилитров и 5 капель нашатырного спирта. Полученную смесь необходимо нанести на зеркало и протереть тканью или бумагой. Лучше и удобнее всего на носить такую смесь из флакон с распылителем.

Чем почистить зеркало чтобы оно не было мутным - 2 способ

Также, помимо нашатырного спирта можно использовать уксус. В этом случае будет достаточно смешать уксус с водой в соотношении 1 к 5.

В полученном растворе необходимо смочить бумажную салфетку и протереть ею зеркало. Это средства также можно использовать с помощью распылителя. Примечание: не готовьте много смеси, такое средство лучше использовать за один раз.

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