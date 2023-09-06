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Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

Алена Кюпели
6 сентября 2023, 23:51 обновлено 7 сентября, 00:02
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Некоторые болезни живут в воздухе, а другие любят общественные туалеты.
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Общественный транспорт и общественный туалет - главные виновники заболеваний, Коллаж Главред, фото Pixabay

Когда мы думаем о зараженных микробами общественных местах и болезнях, которыми там можно заразиться, на ум приходят очевидные места — например, общественные туалеты. Однако, не все так однозначно и микробы-переносчики могут находится где угодно.

"Микробы — это маленькие микроорганизмы — вирусы, бактерии и паразиты, — которые могут вызывать болезни. Мы не можем увидеть их невооруженным глазом, но микробы действительно повсюду.

Они присутствуют в воздухе, на поверхностях, в продуктах питания и даже в наших домах. Многие микробы, с которыми ежедневно контактирует человек, могут вызвать болезни — грипп, COVID-19, пищевое отравление и многое другое — если мы не будем осторожны.

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Так какими же Болезнями можно заразиться в общественных местах?

Грипп и ОРВИ

Поскольку мы все дышим одним воздухом в общественных местах, наиболее частыми и опасными будут заболеваниями с аэрогенным механизмом передачи.

Среди таких заболеваний - ОРВИ, включая грипп и COVID, и острозаразные корь с ветрянкой, и менее заразные, но более опасные — менингококковая и пневмококковая инфекции.

Как показала пандемия коронавируса, чем больше людей находятся в общественных местах, тем больше шансов заразиться любой инфекцией или вирусом.

Норовирус

Вирусы передаются разными способами. К примеру, вирус простуды нелегко передается при прикосновении к поверхностям. У вас больше шансов заразиться болезнетворными вирусами и бактериями при физическом контакте с другим человеком.

Вы также можете заболеть, если кто-то поблизости заболел и кашляет или чихает.

А вот норовирусом, который часто называют желудочным вирусом, у вас больше шансов заразиться в туалете. Норовирус живет в фекалиях и вызывает рвоту и диарею. Норовирус также живет дольше, чем другие вирусы, на твердой поверхности, например на сидении унитаза.

Человек может "оставить" норовирус на ручках дверей и кранов. Чем можно заразиться через посуду? Норовирус как раз тот вирус, который может остаться жить на посуде.

Заболевания, передающиеся половым путем

Когда вы задаетесь вопросом, какими болезнями можно заразиться в общественных туалетах, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), также называемые заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), могут быть одной из самых больших проблем.

Большинство ЗППП не передаются через:

  • Сиденья для туалета в туалете
  • Другие твердые поверхности
  • Рукопожатие или объятия
  • Использование тех же полотенец или посуды
  • Укусы насекомых‌‌

Но, возможно, есть некоторые, с которыми вам стоит быть осторожными.

Некоторые ЗППП вызываются живыми паразитами, такими как трихомониаз и лобковые вши. Паразитарные ЗППП могут возникать на поверхностях, включая:

  • Сиденья для унитаза
  • Полотенца
  • Одежда
  • Простыни
  • Одеяла

Единственный способ заразиться паразитарным ЗППП — это прямой контакт половых органов с сиденьем унитаза, когда там присутствует живой паразит. Но это может произойти в редких случаях, поскольку паразиты не могут долго жить на твердых поверхностях, таких как сиденья унитаза. Тем не менее, они живут дольше, чем вирусы и бактерии.

Как можно защититься от заражения?

Подавляющее большинство людей с детства знают методы инфекционной профилактики. Мыть руки перед едой, не есть грязную пищу из немытой посуды, не трогать бродячих животных и насекомых.

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венерические болезни
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