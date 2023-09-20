Чем можно заразиться от собаки: почему питомца нельзя пускать на диван

Собаки могут быть лучшими друзьями, но в то же время они могут переносить разные заболевания.

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Продукты, которые нельзя собакам / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Заразиться от собаки можно, но это редко. Болезни могут передаваться через тесный контакт, зараженные фекалии или мочу или через сон в одной постели с вашим питомцем. Эти простые советы помогут вам предотвратить заболевание.

Многолетние исследования показали, что собаки оказывают положительное влияние на психосоциальное и психическое здоровье своих владельцев. И нет сомнений, что прижаться к своему пушистому другу дома может показаться идеальным способом завершить напряженный день.

Между тем, существует риск, что ваша собака может передать вам вредные микробы и болезни. Вы можете подхватить желудочную болезнь или более серьезное заболевание.

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Но вы можете предпринять несколько шагов, чтобы уменьшить этот риск и убедиться, что вы и ваш питомец остаетесь здоровыми.

Какими болезнями можно заразиться от собаки

Болезни, передающиеся от животных к человеку, известны как зоонозные заболевания. Они могут распространяться сельскохозяйственными или дикими животными, а также домашними животными, такими как кошки и собаки.

Согласно исследованию 2015 года, вредные микробы могут довольно легко распространяться от домашних животных — от желудочных заболеваний, диареи и незначительных кожных инфекций до более серьезных заболеваний. Фактически, тесный контакт людей с домашними животными является благоприятным условием для распространения бактериальной инфекции, как показывают исследования 2016 года.

Норовирусы являются одной из основных причин диарейных заболеваний среди людей всех возрастных групп и что они могут выживать у собак и передаваться людям.

Несмотря на то, что заражение (и связанное с ним заболевание) маловероятно, домашние животные действительно являются переносчиками микробов, которые могут вызвать заболевание у людей. Заразиться этими микробами и болезнями от собак можно следующими способами:

Они распространяются через зараженную пищу и лакомства, миски с водой или поверхности.

Вы берете какашки своей собаки, а затем прикасаетесь к глазам или около рта.

Ваша собака облизывает ваше лицо языком и является переносчиком инфекции.

Вы спите в одной постели со своей собакой.

Ваша собака наносит вам порезы, царапины или укусы, которые повреждают кожу.

Существует несколько вирусных, грибковых, бактериальных и паразитарных заболеваний, которые передаются между людьми и животными, включая домашних животных, таких как ваша любимая собака.

Некоторые из возможных заболеваний, которыми вы можете заразиться от вашей собаки, включают:

Бруцеллез

Это бактериальное заболевание, вызывающее у человека гриппоподобное заболевание. Хотя и редко, но может передаваться при контакте с животными-носителями бактерий, включая собак.

Симптомы могут включать:

потеря аппетита

озноб

боль в спине или животе

головные боли

вялость

высокая температура

потеря веса

Примечательно, что вы могли заболеть бруцеллезом, даже если ваш контакт с собакой-носителем бактерий произошел несколько месяцев назад. Если вы заболели этим заболеванием, появление симптомов может занять от 1 недели до 2 месяцев.

После постановки диагноза его часто лечат антибиотиками.

Кампилобактериоз

Эта бактериальная инфекция может передаваться человеку при контакте с фекалиями собак и кошек, несущих бактерии.

У человека, заразившегося бактериями, могут возникнуть симптомы гастроэнтерита, такие как:

диарея

спазмы

боль в животе

высокая температура

Эти симптомы могут появиться через 2–5 дней после заражения. Обычно никакого лечения не требуется, поскольку симптомы исчезают в течение 1 недели.

Лептоспироз

Этот тип бактериальной инфекции распространяется через мочу собаки, у которой есть бактерии. Это может вызвать симптомы, в том числе:

высокая температура

пищеварительный дискомфорт

боли

Бешенство

Бешенство передается от собак к людям. Оно может передаваться через укус или царапину.

Бешенство может вызывать различные серьезные последствия для центральной нервной системы, вызывая гриппоподобные симптомы, включая лихорадку, мышечную слабость и покалывание. Вы также можете почувствовать жжение в месте укуса. К тому времени, когда появляются эти симптомы, зачастую уже слишком поздно лечиться.

Стригущий лишай

Это заболевание кожи и волосистой части головы, вызываемое грибком. Оно может передаваться между животными, а также при контакте от собак и кошек к человеку. Стригущий лишай также может передаваться при прикосновении к предмету или поверхности, которые контактировали с грибком — от постельных принадлежностей и ковровых покрытий до одежды, щеток для домашних животных и мисок для еды.

Симптомы включают чешуйчатую, красную, круглую, зудящую сыпь на коже. У кошек или собак симптомы могут проявляться на безволосых участках с шелушением, красными пятнами и корками. Кожные препараты помогут избавиться от стригущего лишая за 2–4 недели.

Сальмонелла

Сальмонеллез вызывает такие симптомы, как лихорадка, диарея и рвота. Он может передаться человеку при контакте с собакой, у которой есть микроб, или через собачьи фекалии или слюну. Вы также можете заразиться, если прикоснетесь к предмету, содержащему микроб, а затем прикоснетесь к своему лицу или рту.

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