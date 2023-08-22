Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

https://news.glavred.info/chem-mozhno-zamenit-soevyy-sous-vkusnye-i-poleznye-alternativy-10495027.html Ссылка скопирована

Соевый соус достаточно легко заменить / Коллаж Главред, фото Pixabay

Вы когда-нибудь готовили блюда, в которые нужно добавлять соевый соус? Но вдруг оказалось, что соевого соуса нет. Можно ли чем то заменить соевый соус?

Что такое соевый соус?

Когда мы говорим "соевый соус", мы имеем в виду сёю, разновидность соевого соуса, приготовленного из пасты ферментированных соевых бобов, зерен и рассола и зараженного спорами кодзи (по сути, это просто разновидность плесени, которая превращает белки во вкусные умами).

Изготовление традиционного сорта занимает несколько месяцев — вся ферментация требует времени! В конце из смеси выдавливается вся жидкость и разливается в бутылки. В разных регионах разные типы и консистенции: от густого до сладкого и темного.

видео дня

Но если вам когда-нибудь понадобится замена, вот наши рекомендации.

Тамари

Тамари — это тоже соевый соус, но более темного цвета, чуть менее соленого вкуса и без глютена. Используйте его, если вам все еще нужен знакомый вкус соевого соуса, но вы ищете что-то менее крепкое или без глютена.

Вустерский соус

Эта приправа имеет основу из уксуса и ароматов умами, таких как анчоусы, патока, тамаринд, лук, чеснок и другие приправы, которые подвергаются ферментации. Он пикантный, сладкий и идеально подходит для блюд, в которых для вкуса используется соевый соус.

Кокосовые аминокислоты

Это лучший вариант, если вы хотите что-то без сои и глютена, потому что вместо соевых бобов эти аминокислоты производятся из сока кокосового растения. Так что думайте об этом как о кленовом сиропе и соевых соусах. Натуральные сахара в этой закваске придают соленый, пикантный и мягкий вкус.

Рыбный соус

У этой приправы сильный вкус, потому что она сделана из соленой рыбы или криля, ферментированных в течение нескольких лет. Из-за его интенсивности вам не стоит использовать соотношение 1:1 при замене соевого соуса в рецепте. Вы можете рассчитывать на то, что он придаст супербогатый вкус умами всему, что вы готовите.