Чем можно заменить пищевые дрожжи: секреты опытных домохозяек

Иллюстративное фото / ua.depositphotos.com

Свежеиспеченный домашний хлеб или душистые булочки с корицей никогда не сравнятся с приобретенными в магазине. Основным ингредиентом для приготовления выпечки, кроме муки, являются дрожжи. Однако бывает так, что испечь что-то вкусненькое ну очень хочется, но дома не нашлось дрожжей. Главред разбирался, чем можно заменить пищевые дрожжи, чтобы выпечка не потеряла свой вкус и оставалась такой же аппетитной.

Прежде всего нужно разобраться, чем отличаются прессованные дрожжи от сухих, ведь часто бывает, что в рецепте выпечки указано пропорцию прессованных дрожжей, а дома есть только сухие. Или наоборот.

Свежие или прессованные дрожжи – это абсолютно живой продукт, который состоит из различных микроорганизмов. Прессованные дрожжи изготавливаются в форме брусочков, они имеют светлый цвет, плотную консистенцию и приятный, слегка кисловатый аромат. Перед замесом их нужно разводить в воде или молоке. Срок годности прессованных дрожжей составляет 10-12 дней. После этого они покрываются темной корочкой и имеют неприятный запах.

Сухие дрожжи выглядят как мелкие гранулы светло-серого или кремового цвета. Они быстродействующие, об этом указано на упаковке. Это означает, что в отличие от прессованных, сухие дрожжи не нужно разводить в воде. Их можно сразу добавлять к муке и замешивать тесто. Срок годности таких дрожжей составляет 12-18 месяцев.

В выпечке можно применять как сухие, так и прессованные дрожжи. Поэтому, хозяйки, которые пекут раз или дважды в неделю могут использовать прессованные дрожжи, а те, кто печет редко – могут пользоваться сухими.

Как заменить прессованные дрожжи сухими

Пропорция замены прессованных дрожжей сухими очень проста. 1 часть сухих дрожжей равна 3 частям прессованных дрожжей. Итак, если для приготовления теста надо 36 граммов прессованных дрожжей, то их можно заменить на 12 граммов сухих. И наоборот.

Бывает и так, что дома нет ни прессованных, ни сухих дрожжей. Далее рассказываем, какими ингредиентами можно заменить дрожжи.

Как заменить дрожжи пищевой содой

Пищевая сода является самым простым вариантом замены дрожжей. Однако с этим продуктом важно не переборщить, ведь если в выпечку добавить слишком много соды, то она станет горькой и будет иметь специфический привкус. Кроме того, соду нужно погасить чем-то кислым: уксусом или лимонным соком.

На 400 граммов муки нужно взять 1 чайную ложку соды и 1 столовую ложку уксуса (или лимонной кислоты). Пузырьки, которые выделяются во время тушения, и нужны нашему тесту. Стоит заметить, что после гашения соду нужно быстро добавить в тесто. И само тесто не должно долго стоять, его нужно отправлять в духовку, поскольку химическая реакция происходит сразу.

Как заменить дрожжи разрыхлителем

Разрыхлитель является идеальным вариантом для приготовления блинов, бисквитов и пирожных. Кроме того, его не нужно гасить, ведь в его составе уже есть сода и кислота.

В отличие от дрожжей, разрыхлитель мгновенно реагирует на воздействие жидкости и тепла и не требует дополнительного времени, чтобы тесто поднялось. Заменять дрожжи разрыхлителем нужно в соотношении 1:1.

Если дома не нашлось разрыхлителя, его можно сделать собственноручно. Для этого нужно взять 5 грамм соды, 3 грамма лимонной кислоты и 12 грамм муки. Далее надо перемешать все компоненты и поместить в сухую банку, закрыв ее крышечкой. Храните свой разрыхлитель в холодильнике, а когда надо – используйте для приготовления выпечки.

Иллюстративное фото / ua.depositphotos.com

Как заменить дрожжи кефиром

Еще одной альтернативой дрожжам является кефир. Он идеально подойдет для приготовления пирожков, жаренных на масле. Чтобы приготовить мягкие и пышные пирожки, нужно взять старый кефир, который уже 4 или 5 дней стоит в вашем холодильнике.

Как заменить дрожжи закваской

Закваска является идеальным вариантом для приготовления домашнего хлеба и булочек. Ее можно приготовить самостоятельно, но нужно быть терпеливым, поскольку понадобится несколько дней.

Чтобы приготовить закваску, нужно смешать в небольшой емкости 50 граммов муки и 50 мл теплой воды. Далее накройте все полотенцем и оставьте в теплом месте. Несколько раз в день помешивайте вашу смесь.

На следующий день добавьте к вашей смеси еще 50 грамм муки и 50 грамм воды. Оставьте вашу закваску в теплом месте, неплотно накрыв крышкой. Не забывайте время от времени помешивать закваску. К концу дня должны увидеть образование пузырьков на вашей закваске. Это означает, что дрожжи растут. На 3-й и 4-й день повторяем те же шаги, что и на второй день. На 5-й день у нашей закваски будет много пузырьков и она уже будет готова к использованию. Тесто на закваске поднимается в течение 5-16 часов. На 500 граммов муки требуется 150 граммов закваски.

Как заменить дрожжи пивом

Для приготовления хлеба и булочек подойдет стакан темного пива, ведь в его составе также есть дрожжи. Выпечка на пиве будет воздушной и объемной.

Для закваски из пива надо смешать 250 граммов муки и 250 мл воды. Далее оставьте полученную смесь на 12 часов. После этого добавьте к вашей закваске 250 мл теплого пива и 20 граммов сахара. Перемешайте и накройте все полотенцем. Оставьте в теплом месте еще на сутки. Через сутки ваша закваска будет готовой к использованию.

Как заменить дрожжи черным хлебом и молоком

Чтобы приготовить такую закваску, нужно нарезать маленькими кусочками 250 граммов ржаного хлеба и смешать его с 0,5 л кислого молока или кефира. Далее накройте полученную смесь полотенцем и оставьте в теплом месте на сутки. После этого процедите вашу закваску через марлю и можете использовать для приготовления вкусностей.

Как заменить дрожжи картофелем

Картофель также может стать отличным заменителем для дрожжей. Для этого нужно взять 2 небольшие картофелины и натереть их на мелкой терке. К полученному картофельному пюре добавьте 40 граммов сахара, 10 граммов соли и 1 столовую ложку кипяченой воды. Далее накройте полученную смесь полотенцем и оставьте на 12 часов. После этого можете использовать дрожжи для приготовления пирогов, пиццы и лепешек.

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