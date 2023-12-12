Чем можно покормить рыбок в аквариуме и как необходимо ухаживать за ними

Что нельзя рыбам делать в аквариуме и как ухаживать за ними - читайте в материале Главреда.

https://news.glavred.info/chem-mozhno-pokormit-rybok-v-akvariume-i-kak-neobhodimo-uhazhivat-za-nimi-10524227.html Ссылка скопирована

Что нельзя Рыбам в аквариуме / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, скриншот: видео Youtube

Сколько раз менять воду в аквариуме, чтобы рыбки чувствовали себя комфортно и не имели проблем с организмом. Все очень просто, стоит ориентироваться на объем аквариума и количество рыбок в нем. Если аквариум небольшой, до 5 литров, то стоит менять воду каждые 3 дня. Однако, если аквариум вмещает до 20 литров, то необходимо менять воду раз в неделю.

В Youtube-канале об аквариумистике рассказали, как стоит ухаживать за рыбками и как правильно их кормить.

Чем кормить рыбок в аквариуме

Нужно тщательно разобраться в теме питания рыбок, чтобы недопустить переедание или отравление у них. Стоит знать, что есть много разновидностей кормов для аквариумных рыб: гранулы, хлопья, брикеты, палочки и даже чипсы.

видео дня

Наиболее популярным кормом для рыбок является мотыль. Это красные личинки комаров-толкунов и колокольчиков. Такой корм подойдет для рыбок маленьких и больших размеров, поэтому он является универсальным.

Рыбкам в аквариум также дают есть морепродукты. Большинство аквариумных рыбок обожают такой деликатес, как мелко нарезанные креветки, рачки, филе рыбы и кальмары.

Также рыбам дают и растительный корм - это может быть и трава, и овощи. Часто владельцы аквариумов дают есть своим рыбкам измельченные листья подорожника, крапивы и петрушки. Бывают случаи, когда рыбкам давали и натертую капусту, огурцы или кабачки.

Почему нельзя стучать по аквариуму

Часто люди стучат по аквариуму и думают, что так рыбки подплывут к ним, однако, такое мнение ошибочно. Громкие звуки возле или по вашему аквариуму пугают ваших рыбок. У рыбок может возникнуть стресс и могут быть печальные последствия для ваших любимцев. Так что не стоит стучать по стеклу аквариума, чтобы не навредить.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.