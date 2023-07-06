Чем можно открыть вино, если нет штопора: мужчина показал 4 удивительных способа

Главред расскажет, как открыть вино руками, если нет штопора, а напиток необходим.

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Чем можно открыть вино, если нет штопора / коллаж: Главред, фото: скриншот

Иногда после долгого рабочего дня все, что вам хочется — это бокал хорошего вина. Когда к вам приходят гости, вы также часто хотите предложить им хорошее вино. Однако если вы тщательно выбирали хороший напиток, а вернувшись домой, обнаружили, что штопора нет - выход есть. Мужчина показал, как можно открыть вино в любой ситуации.

Как открыть бутылку вина без штопора за 5 секунд - способ с ключом

Вы можете очень легко достать пробку из бутылки, используя только ключ. Аккуратно вставьте ключ в пробку под углом. Постарайтесь протолкнуть его как можно дальше. Держите бутылку одной рукой, а затем начните поворачивать ключ. Продолжайте поворачивать, медленно потянув ключ вверх. Таким образом, вы будете отвинчивать пробку.

Чем можно открыть вино если нет штопора - гвозди и молоток

Вы сможете найти пару гвоздей, отвертку и молоток практически в каждом ящике для инструментов. Возьмите один гвоздь, отвертку и молоток. Аккуратно вкрутите гвоздь в пробку с помощью отвертки. Убедитесь, что вы оставили примерно 3 сантиметра гвоздя, торчащего из пробки. Используйте заднюю часть молотка, чтобы вытащить гвоздь (а значит, и пробку) из бутылки.

Как протолкнуть пробку в вино - ложка в помощь

Для этого трюка необходимо вставить ложку в бутылку, не ломая пробку. Лучше возьмите деревянную ложку с тонкой ручкой. Нажмите на пробку ручкой и пробка окажется внутри бутылки.

Как открыть вино руками - туфли помогут

Обувь многофункциональна, и этот трюк еще раз доказывает это. Сядьте на стул и поместите бутылку вверх дном между коленями. Плотно зажмите бутылку. Возьмите обувь с плоской подошвой и ударьте ею по дну бутылки. Продолжайте повторять это, пока пробка не начнет выходить. Снова поставьте бутылку вертикально, а когда пробка почти выйдет - просто вытащите ее.

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