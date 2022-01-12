Чем может быть опасна для здоровья зубная паста - комментарий ученых / flickr.com / Lense23

Вещество триклозан, который содержится в зубной пасте и других продуктах, может вызывать воспаление кишечника. О вреде антибактериального вещества сообщается в статье, которая была опубликована в журнале Nature Communications.

К вышеуказанному выводу пришла международная группа исследователей во главе с исследователями Университета Северной Каролины (город Чапел-Хилл). Триклозан во время попадания в желудочно-кишечный тракт влияет на микрофлору кишечника таким образом, что некоторые микробы начинают оказывать вредное воздействие, в большой степени способствуя воспалительным процессам. Это связано с тем, что бактерии выделяют ферменты, к примеру, бета-глюкуронидазы, которые при взаимодействии с триклозаном становятся патогенными для кишечника.

Исследователи разработали соединение, которое блокирует метаболический цикл с участием триклозана. Эксперименты на мышах показали, что ингибитор предотвращает повреждение толстого кишечника и развитие колита — воспалительного заболевания ЖКТ. Результаты помогут найти новые методы лечения таких расстройств, которые становятся все более распространенными среди населения.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно чистить зубы щеткой и нитью. И перечислили главные правила и ошибки.

До того руководитель отдела тестирований Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий предупредила, что мясо механической обвалки опасно для зубов, поскольку в нем могут быть осколки костей.