УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовления

Елизавета Бельмас
26 мая 2023, 18:23 обновлено 26 мая, 18:48
8
Главред расскажет, сколько варить молодой картофель в мундире, чтобы получить тот самый заветный вкус.
Сколько по времени нужно варить молодую картошку
Сколько по времени нужно варить молодую картошку / коллаж: Главред, фото: instagram ivmakmv262/sviatlana_dabrunova

Молодая картошка - это деликатес для многих людей. Сезон овоща уже начался, а значит - пришло время наслаждаться нежностью вкусов блюд с молодым картофелем. Мы расскажем сколько варить молодой картофель в мундире и что в этом овоще особенного.

Чем молодой картофель отличается от обычного - причина всеми любимого вкуса

Молодой картофель любят за его нежность и особенную мягкость. Все дело в том, что такая картошка - это клубни, которые употребляются в пищу сразу, как закончилось цветение растения. Её отличие в том, что нет толстой кожуры, за счет чего вкус более нежный. Сезон такого картофеля длится от начала до середины лета.

Нужно ли чистить молодой картофель - как правильно

Вся прелесть молодых клубней в том, что чистить их необязательно, ведь кожура еще не стала твердой, а в некоторых случай её и вовсе почти нет. Однако для того, чтобы сварить картофель без периода очищения - нужно хорошенько его вымыть, и только после этого - приступить к приготовлению.

Сколько по времени нужно варить молодую картошку - оптимальное время для вкусного блюда

Для того, чтобы насладиться тем самым нежным вкусом молодого картофеля, важно его не переварить. Это не произойдет, если запомнить время приготовления: крупные клубни варятся около 20 минут, мелким - достаточно 15 минут. И не забудьте добавить укроп - незаменимый спутник молодой картошки.

Смотрите видео о полезных свойствах молодой картошки:

Также вам может быть интересно:

картошка лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:32 Украина
Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФ

Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФ

16:59 Мир
Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победы

Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победы

16:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:36

Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалилась

18:32

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:23

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовленияВидео

18:18

Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

18:07

Настоящие сони: 3 знака зодиака, которые обожают любят спать

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:01

"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится войнаВидео

17:41

Для многих это загадка: для чего на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

17:30

Напряжение в Косово: Сербия привела армию в состояние высочайшей боеготовности

17:25

Кличко показал, что будет на Оболони: рекреационная зона с убежищем и мостом за внебюджетные средства

Реклама
17:15

3 знака зодиака, которых ожидает тяжелое лето: испытания будут один за однимВидео

16:59

"Поедет к героям не пустой": Яма захотел отправить для ВСУ чемодан с помойки

16:59

Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФВидео

16:51

Почему нельзя стирать утром: успех и счастье смоются с водой

16:46

Прирожденный богач или неуверенный в себе: что говорит о мужчине его лоб

16:39

"Могли сжечь Osocor": Кондратюк жестко прокомментировал отмененный концерт Лободы

16:33

Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победыВидео

16:31

Как пион действует на человека: неожиданный способ применения популярного цветка

16:22

Не Пресняков: в окружении Пугачевой рассказали, кто был первой любовью Орбакайте

15:38

Китай "предложил" отдать территории Украины России в обмен на "мир" – WSJВидео

15:33

Пригожин бежит из Бахмута, предчувствуя изменение ситуации на 180 градусов – ЖдановВидео

Реклама
15:28

"Лекарств не было - бежала в бомбоубежище": Вайкуле рассказала о беседе с РотаруВидео

15:25

Что сначала кладут в плов и почему его нельзя солить в концеВидео

15:24

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник и тепловизоры

15:24

Шойгу и Герасимов отомстят "вагнеровцам" за оскорбления - ЖдановВидео

15:15

РФ взорвала ракетой больницу в Днепре: число погибших и раненых возросло

15:05

Урожай рекордно увеличится : чем подкормить клубнику в начале июняВидео

14:50

Нельзя "узаконивать ограбление": Шольц приготовил для Путина новую взбучкуВидео

14:47

Конфликт Пригожина и Герасимова: Жданов объяснил бегство ЧВК Вагнера из Бахмута

14:17

Она - наводчица: в Сети обвинили блогерку в наведении русских ракет на ДнепрВидео

13:59

Несчастливые цвета для знаков зодиака - их нужно избегать любой ценой

13:50

Как лучше пить кефир утром или вечером: ошеломительные сведения о белом напиткеВидео

13:32

В Бахмуте начнётся жуткая для россиян "мясорубка", Пригожин спешит убраться оттуда – ЖдановЭксклюзив

13:26

Новым председателем Верховного Суда назначен Станислав КравченкоВидео

13:17

Как сделать, чтобы оладьи были пышными: 1 компонент сделает их воздушными шарикамиВидео

13:05

Крымский мост перебивается парой ракет: Дикий назвал сценарий освобождения КрымаВидео

12:58

НАТО хочет повысить статус Украины, но не предлагать быстрое членство - Euracitiv

12:52

Откуда пошла бранная фраза "дідька лисого": Авраменко объяснил колоритное выражениеВидео

12:42

Гороскоп на завтра 27 мая 2023: Тельцам - неземная удача, Рыбам - конфликтыВидео

12:10

Медведев разразился угрозой России "нанести превентивный ядерный удар"Видео

11:54

"Смертельный сценарий": без успешного контрнаступления к осени фронт заморозится – ДикийВидео

Реклама
11:44

Гороскоп на июнь 2023 для всех знаков зодиака: отношения, финансы и здоровьеВидео

11:42

Солистка KAZKA собралась замуж: певица понежилась в объятьях возлюбленногоВидео

11:28

Британская JKX направит львиную часть дохода от продажи российских активов на помощь ВСУ

11:13

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре: один человек погиб, 15 - раненыВидео

11:08

"Не хотим эскалации": у Байдена пожелали, чтобы оружие США не применялось по РФВидео

11:02

Суперсложная головоломка: нужно найти 24 треугольника за 6 минут

11:01

Нам бы такой "снарядный голод", как у россиян!мнение

11:00

Военный эксперт рассказал, стоит ли ВСУ уничтожать Крымский мостВидео

10:54

Китай озвучил неожиданную причину войны РФ против Украины

10:26

"Patriot их съедят": в США летчик высмеял планы РФ атаковать Украину самолетамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять