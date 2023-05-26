Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовления

Главред расскажет, сколько варить молодой картофель в мундире, чтобы получить тот самый заветный вкус.

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Сколько по времени нужно варить молодую картошку / коллаж: Главред, фото: instagram ivmakmv262/sviatlana_dabrunova

Молодая картошка - это деликатес для многих людей. Сезон овоща уже начался, а значит - пришло время наслаждаться нежностью вкусов блюд с молодым картофелем. Мы расскажем сколько варить молодой картофель в мундире и что в этом овоще особенного.

Чем молодой картофель отличается от обычного - причина всеми любимого вкуса

Молодой картофель любят за его нежность и особенную мягкость. Все дело в том, что такая картошка - это клубни, которые употребляются в пищу сразу, как закончилось цветение растения. Её отличие в том, что нет толстой кожуры, за счет чего вкус более нежный. Сезон такого картофеля длится от начала до середины лета.

Нужно ли чистить молодой картофель - как правильно

Вся прелесть молодых клубней в том, что чистить их необязательно, ведь кожура еще не стала твердой, а в некоторых случай её и вовсе почти нет. Однако для того, чтобы сварить картофель без периода очищения - нужно хорошенько его вымыть, и только после этого - приступить к приготовлению.

Сколько по времени нужно варить молодую картошку - оптимальное время для вкусного блюда

Для того, чтобы насладиться тем самым нежным вкусом молодого картофеля, важно его не переварить. Это не произойдет, если запомнить время приготовления: крупные клубни варятся около 20 минут, мелким - достаточно 15 минут. И не забудьте добавить укроп - незаменимый спутник молодой картошки.

Смотрите видео о полезных свойствах молодой картошки:

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