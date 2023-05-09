Чем лучше всего мыть обои: 4 средства для всех загрязнений

Пятна на обоях - достаточно распространенная проблема. Некоторые обои легко поддаются мытью и тогда вопрос как мыть моющиеся обои в домашних условиях не возникает, однако с обычными обоями - ситуация немного усложняется.
Чем лучше всего мыть обои - популярный способ
В том случае, если ваши обои подходят для мытья и обладают специальным покрытием - можно спокойно воспользоваться обычным жидким мылом или средством для мытья посуды.
Если ваши обои подходят для мытья, они имеют специальное покрытие, устойчивое к влаге и и различным химическим средствам. В таком случае, мыть обои можно смело с помощью одного из двух предложенных средств.
Чем можно помыть грязные обои - подходящие средства
Помимо средств, которые мы упомянули выше, можно использовать и другие. Например, легкое загрязнение можно протереть влажной салфеткой. А вот пятна от фломастера или ручек - можно затереть с помощью зубной пасты или пены для бритья.
Как помыть обычные обои - важно быть осторожным
Мытье обычных обоев немного сложнее, чем специальных. Даже в том случае, когда есть защитное покрытие - мыть обычные обои нельзя, они размокнут.
По этой причине необходимо использовать другие способы устранения грязи. Например, чтобы оттереть сухую грязь - можно использовать ластик, а жирные пятна можно убрать, используя проглаживание их утюгом.
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