Чем лучше всего мыть обои: 4 средства для всех загрязнений

Как помыть обычные обои - вопрос, которым задаются многие хозяйки. Главред расскажет, как лучше всего помыть разные обои.

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Чем лучше всего мыть обои / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пятна на обоях - достаточно распространенная проблема. Некоторые обои легко поддаются мытью и тогда вопрос как мыть моющиеся обои в домашних условиях не возникает, однако с обычными обоями - ситуация немного усложняется.

Чем лучше всего мыть обои - популярный способ

В том случае, если ваши обои подходят для мытья и обладают специальным покрытием - можно спокойно воспользоваться обычным жидким мылом или средством для мытья посуды.

Если ваши обои подходят для мытья, они имеют специальное покрытие, устойчивое к влаге и и различным химическим средствам. В таком случае, мыть обои можно смело с помощью одного из двух предложенных средств.

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Чем можно помыть грязные обои - подходящие средства

Помимо средств, которые мы упомянули выше, можно использовать и другие. Например, легкое загрязнение можно протереть влажной салфеткой. А вот пятна от фломастера или ручек - можно затереть с помощью зубной пасты или пены для бритья.

Как помыть обычные обои - важно быть осторожным

Мытье обычных обоев немного сложнее, чем специальных. Даже в том случае, когда есть защитное покрытие - мыть обычные обои нельзя, они размокнут.

По этой причине необходимо использовать другие способы устранения грязи. Например, чтобы оттереть сухую грязь - можно использовать ластик, а жирные пятна можно убрать, используя проглаживание их утюгом.

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