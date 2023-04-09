Чем лучше подкормить виноград ранней весной: простая схема для хорошего урожая

Калийное удобрение для винограда оказывает положительное влияние на образование сахаров, что поможет вам получить более спелые и очень сладкие ягоды.

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Комплексное удобрение для винограда весной непременно повысить его урожайность / Коллаж УНИАН

Подкармливать виноград в нужные периоды следует всем садоводам, чтобы получить налитые сладким соком гроздья. Удобрения помогают расти листьям, цветам и побегам. Многие садоводы ищут лучшее удобрение для винограда и используют различные виды подкормки, в том числе нитроамоффоску, пепел и куриный помет. Комплексный подход поможет вам получить хороший урожай.

Какие удобрения любит виноград

Когда вы начинаете подкормку винограда, не забывайте, что нужно придерживаться определенных правил. Если чересчур много азота, вместо цветов и плодов будет слишком сильный рост листьев и побегов. С пользой нужно применять калийные удобрения, которые не только улучшают морозостойкость винограда (важно помнить, что растение боится очень низких температур и их резких колебаний), но и способствуют улучшению образования сахаров, из-за чего ягоды становятся более сладкими. Фосфор помогает укрепить иммунитет и вызревание гроздей винограда.

Подкормка винограда ранней весной

Во время посадки саженца винограда на дно самой ямки можно внести перегной и минеральные удобрения. Подкормки обычно хватает на 2 года.

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Уже на третий год весной можно начинать более комплексное удобрение винограда. При уже прогревшемся воздухе, но еще не раскрывшихся почках, можно полить лозу комплексным удобрением по следующей схеме: в 10 литрах воды растворяется 40 грамм карбамида (мочевины), суперфосфата и 30 грамм сульфата калия. Если почва питательная, чернозем, дозировку удобрения можно в два раза уменьшить. Второй раз можно подкормить дерево тем же раствором уже в мае, за две недели до того, как начнется период цветения.

Полить удобрения советуют в канавки и овраги вокруг самих кустов. Ямки должны быть глубиной приблизительно 30 сантиметров. Нужно сделать так, чтобы полезные вещества подпитали корни винограда, а не растеклись вверху и не дошли до места назначения. Можно делать подкормку, выливая уже готовый раствор в дренажные трубы. Их вы можете вкопать во время посадки.

Чем подкармливать виноград – пепел и куриный помет

Винограду весной нужна и так называемая вспомогательная подкормка и здесь подойдут пепел и куриный помет, поскольку они представляют собой удобрения с множеством микроэлементов.

К примеру, в том же курином помете в 2-3 раза больше калия и фосфора, чем в коровьем или свином навозе. Также в помете курицы есть азот и магний. Магний не рекомендуют добавлять свежим, иначе он может пожечь корни вашего растения. Поэтому магний минимум на 7 дней заливают 1 частью на 20 литров воды, чтобы он перебродил. Периодически раствор следует помешивать.

Когда раствор получен, его нужно залить в полуметре от лозы. Не нужно бояться перекормить растение таким удобрением – оно действует не сразу, а постепенно высвобождается в течение нескольких лет. Злоупотреблять им тоже не следует – нужно делать подпитку всего 1 раз в год.

Ответ на вопрос о том, можно ли сыпать золу под виноград, положительный. Зола – аналог комплексного минерального удобрения от природы. Она получается в результате органических остатков. Калий можно заменить золой, которую растворяют в стакане воды.

Рекомендуют взять 1 килограмм пепла, растворить его в 3 ведрах воды и подержать три дня, периодически помешивая. Два литра такого настоя растворяется в 10 литрах воды, после чего раствором поливается виноград. Зола высвобождается в земле в течение 2-3 лет, перекормить растение таким удобрением непросто.

Советуют также комбинировать помет и пепел, в таком случае нужно взять по стакану каждого из этих веществ на ведро воды.

Внекорневая подкормка винограда

Это экстренная подкормка винограда. Она нужна тогда, когда вы видите, что произошло замедление роста листьев и побегов, а кусты вы подкормить заранее забыли. Азотными удобрениями, среди которых мочевина и нитроаммофоска, можно опрыскивать растение до цветения. Также понадобится и раствор 500 грамм мочевины на 10 литров воды, чтобы излечить растение от грибков.

Виноград эффективно подпитывается нитроаммофоской, так как в нем самом азот, калий и фосфор содержится практически поровну. Весной для подкормки нитроаммофоской нужно использовать 50 грамм вещества на 10 литров воды или опрыскивать по листьям раствором 30 грамм на 10 литров воды.

Калийно-фосфорные удобрения, пепел, микроудобрения с железом, марганцем и цинком с целью укрепления иммунитета лучше всего подходят во время внекорневой подкормки винограда уже после цветения и при формировании самих ягод.

Помните, что листья нужно опрыскивать в пасмурную погоду, днем или уже под вечер, поскольку днем солнечный свет может обжечь листья.

Также рекомендуют витамины и стимуляторы роста растений. Чаще всего, это комплекс, который содержит фитогормоны, гумат калия и янтарную кислоту. Он поможет вырастить мощные корни и повысить урожайность вашего винограда.