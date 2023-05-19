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Чем лучше мыть линолеум на кухне: 2 лайфхака для борьбы с застарелым жиром

Елизавета Бельмас
19 мая 2023, 15:22 обновлено 19 мая, 15:43
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Главред расскажет, как можно очистить линолеум на кухне от жира и грязи с помощью простых средств.
Чем лучше мыть линолеум на кухне
Чем лучше мыть линолеум на кухне / коллаж: Главред, фото: pexels

Грязный пол на кухне - достаточно распространенная проблема, ведь приготовление еды не самое чистое занятие. Когда пол на кухне покрыт линолеумом, мыть его достаточно просто, однако если грязи много - придется воспользоваться действенными лайфхаками и узнать, чем мыть линолеум на кухне.

Как можно очистить линолеум на кухне от жира - простой способ

Конечно, для мытья полов можно использовать специальные бытовые средства, который в продаже достаточно много. Однако можно воспользоваться и подручными средствами. Самое простое из них - раствор из теплой воды и хозяйственного мыла.

Такой банальный набор является одним из самых простых в использовании и действенным в результате.

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Чем лучше мыть линолеум на кухне - подручное средство

Помимо хозяйственного мыла о котором мы написали выше, можно использовать еще некоторые подручные и простые средства. В воду для мытья полов можно добавить средство для мытья посуды и соль.

Такой простой раствор также поможет отлично справиться с грязью и жиром на кухонном полу.

Что добавить в воду чтобы помыть линолеум - агрессивное средство

Также для мытья полов на кухне можно использовать смесь из трех компонентов: вода, средство для мытья посуды, нашатырный спирт. Эта смесь растворит весь жир.

В том случае, если у вас фактурный линолеум - можно воспользоваться крупной щеткой и всеми средствами, о которых мы написали выше.

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