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Чем кормить курей, чтобы хорошо неслись: простые советы, о которых забывают

Андрей Ганчук
21 августа 2023, 05:00
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Что нужно давать курам, чтобы они несли яйца – так это зерно и витаминные добавки, надо внимательно следить за правильным питанием домашних птиц.
Куры
Чем кормить кур, если нет зерна – давать им сухую пшеницу, кукурузу и овес с замоченным ячменем и витаминными добавками / Скриншот YouTube

Птицы, которые обитают в естественной среде, имеют богатый рацион питания. Бывает, что не удается обеспечить всем необходимым несушек, и приходится задаваться вопросом, чем дешево кормить кур. Они должны есть зерно и витаминные добавки, чтобы нести яйца.

Чем кормить курей, чтобы они несли яйца хорошо

Нужно знать, что курей следует кормить разными смесями зерновых культур. Особо хорошо куры усваивают те культуры, которые содержат углеводы, клетчатку и витамины.

Кукуруза

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Кормите курей кукурузой, но не забывайте заранее ее измельчить, чтобы кукуруза лучше переваривалась.

Пшеница

Пшеница обогащает рацион питания птицы, поскольку в ней большое количество витаминов В и Е, и растительных белков.

Пшеничные отруби

Отрубями можно кормить курей. В них множество микроэлементов – даже больше, чем в обычной пшенице.

Ячмень

Ячмень лучше всего давать курам, которые мясных или мясояичных пород.

Овес

В овсе много клетчатки, но для того, чтобы покормить курицу, овес следует измельчить и пропарить. Неочищенный овес курам лучше не давать.

Кроме того, можно давать курам овсяные отруби, которые заменяют зерно, рожь, просо или гречиху.

В дополнительном меню у курицы могут быть семена льна, подсолнечника, жмыхи или шроты.

Нельзя забывать и о добавках. Курам дают мел, укроп, листья салата, травяной корм. Зимой – иглы сосны или хвои. Перед тем, как кормить курицу, нужно все измельчить.

Какие продукты нельзя давать курам

Категорически нельзя кормить курей свежим хлебом, заплесневелым хлебом, прогнившим зерном, ядовитыми растениями, сырым картофелем, солеными продуктами и кондитерскими изделиями. Организм птицы очень плохо переваривает все эти продукты.

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