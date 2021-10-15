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Чем именно полезен массаж - ответ ученых

15 октября 2021, 02:06
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Для того, чтобы выяснить механизм конкретного полезного эффекта и определить параметры, ученые разработали специальное механотерапевтическое устройство.

Массаж
Чем именно полезен массаж - ответ ученых / June Badger / flickr.com

Механо-терапевтический массаж быстро очищает поврежденные ткани от нейрофилов и выделяемых ими воспалительных цитокинов. Об этом говорится в статье, которая была опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи из США говорят, что такой массаж позволяет ускорить процесс регенерации мышечных тканей. Кроме того, ранее исследователи из Брауновского и Гарвардского университетов выявили в экспериментах на мышах, что механотерапия вдвое ускоряет восстановление мышечных тканей и препятствует их рубцеванию.

Для того, чтобы выяснить механизм этого полезного эффекта и определить параметры, которые позволят его максимизировать, ученые разработали механотерапевтическое устройство, с помощью которого можно отслеживать и контролировать прилагаемую к конечности мыши силу.

Первые эксперименты на мышах показали позитивный эффект — приложение силы устройством позволяло растягивать мышцы на 10-40%. Двухнедельный курс показал, что лучше ткани заживали при механотерапии, чем без нее, и чем большей была прикладываемая сила, тем лучше. В таких мышцах был выше уровень тканей типа IIX, которые позволяют производить больше физической силы. Анализ связанных с воспалением веществ в тканях показал, что в массажируемых тканях был снижен уровень цитокинов, связанных с движением нейтрофилов — гранулоцитов, которые играют важную роль во врожденном иммунитете. Содержание самих нейтрофилов также было меньше — анализ флуоресцентных меток показал, что механотерапевтический массаж "очищал" от них ткани.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

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