Человеку вредно, а растениям - лекарство: что будет, если поливать цветы пивом

Комнатные растения могут не только радовать глаз, но и положительно влиять на здоровье. Однако они требуют хорошего ухода за собой.

Что будет если поливать цветы пивом / коллаж фото pexels.com

В уходе за домашними растениями существует масса разных интересных и неожиданных лайфхаков, которые могут помочь вырастить красивые и сильные цветы. Об одном из них и поговорим дальше.

Что будет если поливать цветы пивом - влияние напитка на растения

Мало кто знает, что цветы можно поливать не только водой, но и пивом. Неожиданно, но оно способно излечить растения и даже сделать их лучше.

Все дело в составе пива, оно содержит бактерии, которые способны стать настоящим щитом для пива и даже укрепить его корневую систему. Также напиток может поспособствовать улучшению усвоения органики и насытить почву важными элементами, такими как: азот, калий, магний и марганец.

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Какие комнатные цветы можно поливать пивом - порадуют пышным цветением

Все цветы по-разному реагируют на подкормку пивом. Иногда оно дает обратный эффект и в почв размножаются микроорганизмы, которые могут цветок погубить. Тем не менее, применение пива дало хороший результат на таких растениях как комнатные розы, денежное дерево, известный замиокулькас, драцена и даже фикус.

Как правильно протирать листья цветов пивом - для чего это делают

Порой комнатная пыль может забивать поры растений, что плохо сказывается на их жизненных функция. тогда они могут стать несвежими и безжизненными. В таких случаях иногда применяют пиво. Им протирают листья.

Для того, чтобы это сделать, необходимо смешать воду и пиво в пропорциях 1:1. Как правило, пиво оказывает действие полироля и цветы после него радуют яркостью.

Примечание - пиво перед применением стоит немного отстоять, чтобы вышли газы.

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