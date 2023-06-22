Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

Многие люди вместо обычной воды пьют сладкие газированные напитки. Часто они даже злоупотребляют этими напитками и пьют их каждый день. Специалисты провели исследования и установили, что будет, если пить Кока-колу каждый день.
Оказывается, что около половины населения США выпивают хотя бы один сладкий напиток в день. Чаще всего без газировки не могут жить молодые люди.
В таких напитках очень много сахара, что оказывает огромное влияние на организм, особенно в первый час после употребления.
В одной банке колы содержится 37 г сахара - почти 10 чайных ложек. По данным ВОЗ в день рекомендуется употреблять не более 6 чайных ложек сахара.
Что будет, если выпить колу
Несмотря на то, что в коле очень много сахара, напиток не кажется приторным. Все из-за фосфорной кислоты, которая притупляет сладость.
Через 5 минут после употребления в организме увеличивается выработка дофамина, который помогает контролировать центры удовольствия. Это вызывает сразу желание выпить еще одну баночку газировки.
В течение 20 минут после употребления в организме резко повышается уровень сахара, зрачки расширяются, происходит всплеск инсулина. После этого печень начинает перерабатывать сахар в жир.
В течении 40 минут организм усваивает весь кофеин из колы, который повышает артериальное давление. В организме блокируются аденозивные рецепторы в головном мозге, предотвращая сонливость.
Через час человек чувствует сонливость и раздражительность. К тому же появляется большое желание сходить в туалет. Тело очищается от колы и вместе с мочой выводит важные питательные вещества.
Специалисты говорят, что частое употребление этого напитка может ухудшить состояние здоровья, привести к ожирению, кариесу и даже диабету 2 типа.
Люди считают, что сладкие напитки вносят значительный вклад во многие состояния здоровья, включая ожирение, диабет 2 типа и кариес. Умеренное потребление не причинит серьезного вреда.
В 2018 году во время исследования было установлено, что подобные напитки повышают уровень химических веществ, которые мешают мозговой деятельности. Также частое употребление колы повышает риск деменции и инсульта.
Кола может повлиять на качество и продолжительность цикла сна человека, повлиять на память и координацию движений. У детей это вызывает гиперактивность и синдром дефицита внимания.
У крыс, на которых ставили опыты, снижалась функция почек и печени.
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