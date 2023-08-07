Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь

Многие предметы в наших домах могут приносить несчастье в тот момент, когда мы об этом даже не догадываемся.

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Чего не должно быть в доме по фен-шуй / коллаж: Главред, фото: pexels

Позитивная атмосфера в доме и хорошая энергетика - это то, к чему стремится каждая хозяйка. Однако мало кто знает, что все усилия могут быть лишними, пока в доме есть предметы, которые негативно влияют на атмосферу.

Древняя даосская практика Фэншуй может помочь организовать пространство в доме так, чтобы в нем был постоянный поток позитивных энергий и благополучия. Мы расскажем, что не следует держать в доме для хорошей атмосферы.

Чего не должно быть в доме по фен-шуй - первая группа предметов

Всё, что имеет остроту - необходимо исключать из своего дома. Не стоит хранить рядом с собой разбитые зеркала и стекла, также лучше выбирать мебель с закругленными краями. Помимо прочего лучше не хранить в доме сувенирные мечи, рога животных и даже растения с шипами. Всё, что острое - несет в себе энергию агрессии, которая может приводить к конфликтам.

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Что нельзя держать дома по фен-шуй - неблагоприятные предметы

Для того, чтобы не засорять атмосферу в доме, необходимо вовремя избавляться от хлама, нельзя хранить старую обувь, побитую посуду, поломанные вещи. Очень важно также не хранить подарки от людей, которые вам неприятны и вещи умерших людей.

Также для сохранения хорошей энергии стоит избавляться от фотографий, которые имеют дефект.

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