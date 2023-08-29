Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых

Мелкие и назойливые мошки в квартире и в частности на кухне - распространенная проблема, особенно - летом. Порой кажется, что от насекомых нет отбоя и справиться с ними просто невозможно, однако это не так. Мы расскажем, чего боятся мошки в доме и как от них избавиться.
Как быстро избавится от мошек на кухне
Для начала расскажем о самом простом, но действенном способе избавления от этих насекомых. Для него понадобится стеклянная банка, на одну четверть наполненная водой, в нее необходимо влить столовую ложку уксуса и чайную ложку жидкого мыла. Запах уксуса будет привлекать насекомых, однако мыло не позволит мошкам вылететь наружу снова.
Как избавиться от мошек на кухне с помощью уксуса
Также неплохой способ с уксусом. Для него понадобится лист бумаги, бутылка, уксус и кусочки фруктов. У бутылку необходимо налить немного уксуса и забросить туда кусочки фруктов, после чего сложить лист бумаги в конус и вставить его в бутылку так. чтобы он не касался жидкости. Мошки будут влетать в бутылку, но вылететь обратно им помешает конус из бумаги.
Как избавиться от мелких мошек в квартире
Мошки очень не любят и боятся аромата полыни. Это засушенное растение можно положить дома и они не будут прилететь. Однако также, если нет сухого растения, можно использовать эфирное масло и сделать так, чтобы дома его было слышно.
Также вам может быть интересно:
- Что означает цветок Тещин язык: удивительное влияние на жизнь человека
- Чем можно обидеть кошку случайно: у питомца потом придется просить прощения
- Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа