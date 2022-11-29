Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользы

Что будет если пить много чая / pixabay.com

Сложно представить себе день без чашечки ароматного чая. Кто-то любит с лимоном и медом, кто-то – "по-британски" с бергамотом и молоком. В любом случае отрицать невозможно – чай укоренился в нашей ежедневной рутине очень крепко.

Так крепко, что мы порой забываем, что чай – не вода. Напиток, безусловно, обладает полезными свойствами, однако имеет также побочные эффекты.

Главред расскажет, что будет, если пить много чая каждый день, и сколько на самом деле это "много".

В Китае, одном из мировых лидеров по производства листового напитка, чай считают чрезвычайно полезным, если соблюдать правила чайной церемонии. В Европе чай появился в 16 веке, и с тех традиции распития чая значительно изменились, однако неизменным осталось одно – польза чая.

Сколько чашек чая в день можно выпить без вреда для здоровья / pixabay.com

Чашка свежего чая без добавок в среднем переваривается около 2 часов, если с молоком, медом или сахаром – до 5 часов. Во всех видах чая содержатся витамины, антиоксиданты, калий, натрий, фосфор, железо, магний, фтор, кальций и пр.

Ароматный напиток из "свежих" или ферментированных листьев стимулирует мозговую активность, укрепляет память, поддерживает терморегуляцию организма, способствует потере лишнего веса, снижает уровень "плохого" холестерина и является вкусным средством профилактики простудных заболеваний.

Однако, кроме полезных веществ в чае может быть много фторидов, которые растение тянет из почвы. Наибольшее количество фторидов содержится в недорогих марках чая по причине невысокого качества сырья – в упаковку попадают старые и порченые листья, обрезки и даже ветки. Самыми "безопасными" считаются те чаи, для изготовления которых используют самые молодые и верхние части чайного куста.

Можно ли пить чай каждый день / pixabay.com

Также в составе чая есть танины, которые в больших дозах нарушают естественный механизм усвоения организмом железа, что может привести к дефициту этого элемента. Особенно это касается железа, которое поступает в тело с натуральными пищевыми продуктами.

Оптимальной "безопасной" дозой чая считают 4 чашки в день – до 1 литра. Это касается некрепко заваренных черного и зеленого чаев в случае, если человек здоров. Пожилым людям, а также тем, кто имеет заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, советуют ограничить потребление 2 чашками некрепкого чая в первой половине дня. Улуны и пуэры также следует употреблять в минимальной дозе – 2 чашки до обеда.

Впрочем, врачи советуют подбирать норму индивидуально, ведь помимо "опасного" кофеина (количество которого зависит от времени заваривания чая – чем дольше вы настаиваете листья, тем больший заряд получаете) и полезных витаминов, важно учитывать особенности каждого организма.

Почему нельзя пить много чая / pixabay.com

Чрезмерное употребление чая может привести к развитию проблем со сном, тревожности, повышенной психологической возбудимости, обострению проблем с ЖКТ, вроде повышения кислотности и кислотного рефлюкса (изжоги). У некоторых после резкого отказа от напитка также наблюдается абстинентный синдром.

Натощак пить чай тоже не советуют – желудок за это решение лишь скажет вас спасибо, ведь вы избавите его от боли и тяжести. Сократить потребление чая также стоит ради красоты улыбки – все виды напитка оставляют на зубах темный налет.

С опаской к нему нужно относиться и во время беременности – огромное количество антиоксидантов, которые принято считать полезными, могут привести к негативному эффекту – вымыванию полезных веществ, в особенности фолиевой кислоты, из организма, что может нанести значительный урон плоду. Также ударная доза кофеина из-за чрезмерного употребления чая может привести к снижению веса плода, и будет препятствовать набору мышечной массы.

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