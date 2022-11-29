УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользы

29 ноября 2022, 11:56

Как отличить "опасный" чай от полезного, как правильно пить и почему без ароматного напитка так плохо.

чай, польза и вред чая
Что будет если пить много чая / pixabay.com

Сложно представить себе день без чашечки ароматного чая. Кто-то любит с лимоном и медом, кто-то – "по-британски" с бергамотом и молоком. В любом случае отрицать невозможно – чай укоренился в нашей ежедневной рутине очень крепко.

Так крепко, что мы порой забываем, что чай – не вода. Напиток, безусловно, обладает полезными свойствами, однако имеет также побочные эффекты.

Главред расскажет, что будет, если пить много чая каждый день, и сколько на самом деле это "много".

В Китае, одном из мировых лидеров по производства листового напитка, чай считают чрезвычайно полезным, если соблюдать правила чайной церемонии. В Европе чай появился в 16 веке, и с тех традиции распития чая значительно изменились, однако неизменным осталось одно – польза чая.

чай, польза и вред чая
Сколько чашек чая в день можно выпить без вреда для здоровья / pixabay.com

Чашка свежего чая без добавок в среднем переваривается около 2 часов, если с молоком, медом или сахаром – до 5 часов. Во всех видах чая содержатся витамины, антиоксиданты, калий, натрий, фосфор, железо, магний, фтор, кальций и пр.

Ароматный напиток из "свежих" или ферментированных листьев стимулирует мозговую активность, укрепляет память, поддерживает терморегуляцию организма, способствует потере лишнего веса, снижает уровень "плохого" холестерина и является вкусным средством профилактики простудных заболеваний.

Однако, кроме полезных веществ в чае может быть много фторидов, которые растение тянет из почвы. Наибольшее количество фторидов содержится в недорогих марках чая по причине невысокого качества сырья – в упаковку попадают старые и порченые листья, обрезки и даже ветки. Самыми "безопасными" считаются те чаи, для изготовления которых используют самые молодые и верхние части чайного куста.

чай, польза и вред чая
Можно ли пить чай каждый день / pixabay.com

Также в составе чая есть танины, которые в больших дозах нарушают естественный механизм усвоения организмом железа, что может привести к дефициту этого элемента. Особенно это касается железа, которое поступает в тело с натуральными пищевыми продуктами.

Оптимальной "безопасной" дозой чая считают 4 чашки в день – до 1 литра. Это касается некрепко заваренных черного и зеленого чаев в случае, если человек здоров. Пожилым людям, а также тем, кто имеет заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, советуют ограничить потребление 2 чашками некрепкого чая в первой половине дня. Улуны и пуэры также следует употреблять в минимальной дозе – 2 чашки до обеда.

Впрочем, врачи советуют подбирать норму индивидуально, ведь помимо "опасного" кофеина (количество которого зависит от времени заваривания чая – чем дольше вы настаиваете листья, тем больший заряд получаете) и полезных витаминов, важно учитывать особенности каждого организма.

чай, польза и вред чая
Почему нельзя пить много чая / pixabay.com

Чрезмерное употребление чая может привести к развитию проблем со сном, тревожности, повышенной психологической возбудимости, обострению проблем с ЖКТ, вроде повышения кислотности и кислотного рефлюкса (изжоги). У некоторых после резкого отказа от напитка также наблюдается абстинентный синдром.

Натощак пить чай тоже не советуют – желудок за это решение лишь скажет вас спасибо, ведь вы избавите его от боли и тяжести. Сократить потребление чая также стоит ради красоты улыбки – все виды напитка оставляют на зубах темный налет.

С опаской к нему нужно относиться и во время беременности – огромное количество антиоксидантов, которые принято считать полезными, могут привести к негативному эффекту – вымыванию полезных веществ, в особенности фолиевой кислоты, из организма, что может нанести значительный урон плоду. Также ударная доза кофеина из-за чрезмерного употребления чая может привести к снижению веса плода, и будет препятствовать набору мышечной массы.

Другие новости:

чай интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

12:54

В России нашли мертвой популярную актрису. Ей было 37 лет

12:54

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

12:41

В Кремле передумали вести переговоры с Украиной: мозолит "украинская позиция"Видео

12:36

Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сраженияВидео

Реклама
12:28

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

12:18

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимыВидео

11:56

Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользыВидео

11:51

"Иначе Украина не сможет победить": Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружияВидео

11:43

Березы и заснеженная тундра: дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламеВидео

11:17

В Израиль приехали украинские офицеры для переговоров о системы предупреждения ракетных ударов - СМИ

11:01

Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказкиВидео

10:53

"Наши войска готовы, ракеты заряжены": в ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФВидео

10:42

"Эта девушка родила 4 месяца назад": раздетая Тодоренко похвасталась телом и рассказала о комплексах

10:22

Гороскоп на сегодня 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

10:21

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

10:00

Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

09:56

Киев впервые с 23 ноября перешел на стабилизационные отключения: в ДТЭК сказали, какие графики действуютВидео

09:48

"ФРГ не будет стрелять по ракетам РФ": Качинський призвал отдать ПВО Patriot Украине вместо ПольшиВидео

09:47

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

Реклама
09:45

ПВО, вооружение и 270 млн евро: глава МИД Швеции анонсировал рекордный пакет помощи для Украины

09:42

Декабрь порадует украинцев погодой: синоптики рассказали, ждать ли минусов и снега

09:35

Гороскоп на декабрь 2022 для Дев: роковая встреча, отмена поездки и ссора в семьеВидео

09:09

США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины - Reuters

09:08

Украинцев начали обеспечивать бесплатными дровами: как получитьВидео

09:03

Будут еще 2-3 волны: Свитан рассказал, сколько ракет осталось у России

09:00

В ЦАР неизвестный самолет разбомбил местоположение боевиков ЧВК "Вагнера"Видео

08:37

Путин поступает "абсолютно мерзко": в Белом доме отреагировали на ракетные атаки РФ по Украине

08:31

"Это не конец света": в Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в УкраинеВидео

08:30

Что подарить мужу на Новый год 2023: яркие идеи и потрясающие сюрпризыВидео

08:18

Киев завалит снегом: киевлянам назвали дату опасной погодыВидео

08:12

Соглашения и компромиссы с Кремлем нереальнымнение

07:49

Гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков Зодиака: Тельцам – деньги с неба, а Весам – фриланс

07:41

"РФ хочет разрушить инфраструктуру Украины перед зимой": Столтенберг забил тревогу среди партнеровВидео

07:20

Чтобы "поддержать темп" атак: РФ готовится нанести по Украине новый массированный ракетный удар – ISW

06:54

"Приказ могли бы заблокировать": СМИ выяснили, как генералы РФ реагировали на ядерные угрозы ПутинаВидео

06:32

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

06:12

Для обучения, а не вторжения в Украину: в ISW назвали цель развертывания войск РФ в БеларусиВидео

06:05

"Почему у меня нет света, а у соседей есть!": простое объяснениемнение

05:40

"Крым не удержат, если все сделать правильно": Арестович назвал сроки освобождения полуостроваВидео

Реклама
05:30

Лучшая подмога после лесной охоты или как быстро отмыть руки от грибов

04:04

"Жесть": Волчокова решила вспомнит молодость, но только опозориласьВидео

03:30

Много филейной части не бывает: Ратаковски в микро трусах отрекламировала свои купальники

03:20

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

03:05

Военный эксперт объяснил, при каких факторах вероятна атака из Беларуси на КиевВидео

02:37

Как без лишних усилий убрать толстый слой нагара на сковороде: чудесные фокусы на заметку хозяйкам

02:04

Как в старые-добрые времена: 48-летняя Кейт Мосс снялась голой для модного бренда

01:35

Зачем класть использованный чайный пакетик на батарею: для многих это станет открытием

00:51

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

00:32

Влад Росс. Чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять