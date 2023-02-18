ChatGPT уже в Украине: на что способен ИИ, которого уже назвали "убийцей профессий"

ChatGPT уже навел шороха во всем мире: его уже успели окрестить "убийцей профессий" и "убийцей гугла"

ChatGPT / metaroids.com

Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Теперь чат-бот доступен в нашей стране.

ChatGPT уже навел шороха во всем мире: его уже успели окрестить "убийцей профессий" и "убийцей гугла". Главред разбирался, на что способен ChatGPT.

Что такое ChatGPT?

Как пишет сам чат-бот, это большая языковая модель, разработанная OpenAI для генерации естественно-языковых текстов.

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Она обучена на огромном объеме текстовых данных с использованием алгоритма глубокого обучения, называемого трансформером, и может генерировать ответы на различные вопросы, проводить диалоги с людьми и выполнять другие задачи, связанные с обработкой естественного языка.

Чат с ChatGPT / скриншот

ChatGPT также может быть использована в различных областях, включая искусственный интеллект, машинное обучение, обработку языка, робототехнику, автоматизацию процессов и многое другое.

Что умеет ChatGPT?

Обучаемая нейросеть обрабатывает огромные массивы информации, и выдает ответы на запросы пользователей. Простыми словам, чат-бот способен ответить вам почти на любой запрос и выполнить множество задач.

Например, вы хотите узнать решения как простых, так и сложных математических задач.

Чат с ChatGPT / скриншот

Но это еще цветочки. ChatGPT способен написать даже код сайта!

Чат с ChatGPT / скриншот

Как использовать ChatGPT?

Веб-страница ChatGPT проста и включает в себя область для заполнения результатов и текстовое поле внизу страницы, где пользователи могут вводить запросы. Мы начали с вопросов, однако OpenAI рекомендует вводить утверждение для достижения наилучшего результата.

ChatGPT заменит людей?

В мире уже открыто говорят, что вместо того, чтобы нанимать для взаимодействия с клиентами, компании будут все больше полагаться на генеративные ИИ.

Например, стартап 3DLOOK нанял ChatGPT вместо SMM-специалиста, сообщил в Facebook сооснователь и CEO сервиса Вадим Роговский.

"Исторический момент - мы решили нанять ChatGPT вместо SMM менеджера в 3DLOOK. Не нужна страховка, онбординг, 1-1 с руководителем, performance reviews и так далее. В таком случае AI напрямую заменяет человека как минимум на 90% по функционалу", - отметил он.

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