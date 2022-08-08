Российско-украинская война и шансы Украины на победу – чат с Олегом Соскиным

Олег Соскин / Главред

10 августа, в 11.00, на сайте Главред состоится чат с директором Института трансформации общества, экономистом и политологом Олегом Соскиным.



Во время разговора с гостем Главреда вы сможете узнать его мысли по поводу того, насколько длительной будет война с Россией, сумеет ли Украина вернуть контроль над Крымом и Донбассом, надолго ли хватит ресурсов РФ, чтобы продолжать войну, а также что ждет Россию, Путина и рядовых россиян после кровавой авантюры Кремля в Украине.



Уважаемые читатели, пообщаться с Олегом Соскиным и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Присылать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, или непосредственно во время чата.