УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что значит ленд-лиз для Украины и чем закончится война – чат с Тарасом Загородним

10 мая 2022, 16:59

Чат в Главреде

Тарас Загородний
Тарас Загородний / УНІАН

12 мая, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с экспертом по политическим и экономическим вопросам Тарасом Загородним.

В ходе чата с Тарасом Загородним вы сможете обсудить то, как подписание президентом США закона о ленд-лизе, способно повлиять на дальнейший ход войны в Украине, когда и чем может закончиться война с Россией, а также что после нее ждет нашу страну, что – Российскую Федерацию.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

viber
война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России ленд-лиз война на Донбассе Тарас Загородний чат Главреда Джозеф Байден
Реклама
Популярное
"Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель"Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прическиЛунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети" Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиакаНевероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону
Поддержите Главред

Последние новости

17:53

"Забытый в раю солдат / Тебя обманули": Макаревич обратился к русским военным с проникновенной песней

17:40

Первым словом было "Мамочка": во Львове чудом спасли 9-летнюю девочку с обломком в головеВидео

17:36

"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой

17:35

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

17:18

Удар гранатомета – танк оккупанта уничтожен: ВСУ под Харьковом разбили "гордость" РФ Т-90М ПрорывВидео

Реклама
17:10

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Вкуснейший рецепт из лаваша: готовим невероятно нежный ужин за несколько минутВидео

17:05

Курникова и Иглесиас поделились редким снимком своих детей

17:02

Почему Путин начал бояться Украинумнение

17:00

70 грн за литр топлива: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину подорожания на АЗСВидео

16:59

Что значит ленд-лиз для Украины и чем закончится война – чат с Тарасом Загородним

16:53

Беларусь разворачивает на границе войска спецопераций: якобы виновата украинская армияВидео

16:40

Игорь Кондратюк написал эротический рассказ про отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой

16:28

Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

16:23

Убегали так, что кинули "трофей": бойцы ВСУ нашли в окопах русских украденную стиральную машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ночь: среди украинских бойцов много раненныхВидео

16:11

Автомобильное сообщение в освобожденных регионах восстановлено на 70% – Тимошенко

16:09

Сколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

16:01

Военный эксперт назвал сроки окончания войны и объяснил, что "добьет" РФВидео

15:40

Оккупанты отступают из Харьковской области, бросая на свалках тела своих солдат - обладминистрация

Реклама
15:40

Немецкий концерн готов передать Украине 100 БМП Marder – СМИВидео

15:31

Брак Бекхема под угрозой? Фанаты разглядели угрожающие знаки на фото

15:31

Победа Украины в войне с Россией предопределена: почему засуетилась и чего боится Германиямнение

15:15

Предатель сдал оккупантам схему тоннелей: в СБУ рассказали, как рашисты попали на АзовстальВидео

15:13

Третья мировая война началась: Вятрович назвал способ победы над ПутинымВидео

15:08

Россия снова атакует Украину, но план Путина провалится: у него останется только два варианта – МВДВидео

14:58

"Такого народа нет и нас надо вырезать": подробности о нападении в Берлине от Натальи МосейчукВидео

14:36

Не мама: дочь Дженнифер Лопес шокировала своим внешним видом

14:34

ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистовВидео

14:15

Россия – страна-террорист, ее действия в Украине это геноцид: сейм Литвы принял резолюциюВидео

13:54

"Свалка" трупов под Донецком: тысячи тел рашистов гниют под открытым небом - перехват СБУВидео

13:28

Убегали от ВСУ вплавь: на Луганщине украинские военные уничтожили вражескую технику и понтоныВидео

13:27

Путину воевать с Украиной все тяжелее: почему РФ достала из закромов допотопные ракетымнение

13:14

Накроет жара до +29 градусов, но с грозами: подробный прогноз погоды в Украине

13:00

Армия Украины крушит редкую технику войск РФ: разбита боевая машина огнеметчиков оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрыш

12:58

"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФФотоВидео

12:22

Топливный кризис: в Кабмине назвали новую цену на бензин и дизельВидео

12:13

Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врагаВидео

11:51

Выбить врага из Украины: Кулеба назвал новую цель в войне с РФВидео

Реклама
11:43

Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войнеВидео

11:33

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

11:27

Рвались в Харьков, но попали на ВСУ: колонну оккупантов РФ разгромили, а технику утащили на трактореВидео

11:03

Жизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с Россиеймнение

10:56

В Нацгвардии раскрыли детали подготовки эвакуации защитников МариуполяВидео

10:55

"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая

10:50

Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на парадеВидео

10:28

Вышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУВидео

10:26

В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибшихВидео

10:12

"Звезды сгорают, а мы будем жить": защитница Мариуполя "Пташка" опровергла слухи о своей гибелиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять