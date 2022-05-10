Что значит ленд-лиз для Украины и чем закончится война – чат с Тарасом Загородним

Тарас Загородний / УНІАН

12 мая, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с экспертом по политическим и экономическим вопросам Тарасом Загородним.

В ходе чата с Тарасом Загородним вы сможете обсудить то, как подписание президентом США закона о ленд-лизе, способно повлиять на дальнейший ход войны в Украине, когда и чем может закончиться война с Россией, а также что после нее ждет нашу страну, что – Российскую Федерацию.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.