Последствия войны в Украине для России и Путина: чат с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым

Илья Пономарев / Фейсбук Ильи Пономарева

12 октября, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с экс-депутатом Государственной Думы Российской Федерации, который единственный в российском парламенте в марте 2014-го проголосовал против аннексии Крыма Россией, главой компании Trident Acquisitions, российским оппозиционным политиком, в 2019 году получившим украинское гражданство, Ильей Пономаревым.

В ходе чата гость Главреда поделится мыслями о том, когда и чем может закончиться война в Украине, а также какие последствия она будет иметь для России и Путина.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.