"Часто думаю о вас": Кличко трогательно обратился к своему покойному тренеру

Кличко-младший и Эмануэль Стюард / Униан

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко трогательно высказался о своем бывшем тренере Эмануэле Стюарде, который умер ровно девять лет назад. Экс-чемпион мира поблагодарил специалиста, под руководством которого одержал самые яркие победы в карьере.

"Я думаю о вас довольно часто. Поминаю вас в этот день вашей кончины. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу", – написал Владимир Кличко в своем блоге в инстаграме.

Эмануэль Стюард ушел из жизни 25 октября 2012 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.

За свою карьеру американский специалист работал не только с Владимиром Кличко, но и с такими боксерами, как Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Украинский боксер начал работу со специалистом в начале 2004 года и за восемь лет совместной работы выиграл чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Кличко потерял все титулы в 2015 году, проиграв британцу Тайсону Фьюри, а затем упустил возможность вернуть награды, уступив другому британцу – Энтони Джошуа.

Кличко-младший трогательно обратился к своему покойному тренеру / инстаграм Владимира Кличко

Владимир Кличко: подробности карьеры