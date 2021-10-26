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"Часто думаю о вас": Кличко трогательно обратился к своему покойному тренеру

26 октября 2021, 14:07

Экс-чемпион мира вспомнил о наставнике, под руководством которого одержал самые яркие победы в карьере.

Кличко и Стюард
Кличко-младший и Эмануэль Стюард / Униан

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко трогательно высказался о своем бывшем тренере Эмануэле Стюарде, который умер ровно девять лет назад. Экс-чемпион мира поблагодарил специалиста, под руководством которого одержал самые яркие победы в карьере.

"Я думаю о вас довольно часто. Поминаю вас в этот день вашей кончины. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу", – написал Владимир Кличко в своем блоге в инстаграме.

Эмануэль Стюард ушел из жизни 25 октября 2012 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь.

За свою карьеру американский специалист работал не только с Владимиром Кличко, но и с такими боксерами, как Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Украинский боксер начал работу со специалистом в начале 2004 года и за восемь лет совместной работы выиграл чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Кличко потерял все титулы в 2015 году, проиграв британцу Тайсону Фьюри, а затем упустил возможность вернуть награды, уступив другому британцу – Энтони Джошуа.

Кличко-младший трогательно обратился к своему покойному тренеру / инстаграм Владимира Кличко

Владимир Кличко: подробности карьеры

  • На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.
  • На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.
  • За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).
  • Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.
  • В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.
  • В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.
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Владимир Кличко Тайсон Фьюри новости бокса
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