Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбу

Главред рассказывает, как правильно гадать в ночь на Святого Николая, чтобы узнать имя суженого и дату свадьбы.

Как правильно гадать в ночь на Святого Николая / ua.depositphotos.com

Ежегодно 19 декабря в Украине отмечают День Святого Николая Чудотворца. Считается, что ночь с 18 на 19 декабря является магической, а потому незамужние девушки часто гадают на имя суженого и дату свадьбы. Главред рассказывает, как правильно гадать в ночь на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбу.

Гадание на имя суженого

Самый простой способ узнать имя суженого, это взять полоски бумаги и написать на них мужские имена, которые пришли на ум. После этого полоски нужно закрутить и положить под подушку. Проснувшись утром достаньте полоску, которая первой попалась вам в руки. Имя, которое там написано, будет носить ваш будущий муж.

Гадание на веточке вишни

С давних времен девушки, которые хотели знать дату свадьбы, узнавали ее в довольно необычный способ. Они ломали веточку вишни и ставили ее в вазу. Если к Пасхе вишня зацветет обильным цветом, то девушке ждать скорой свадьбы, если нет, то еще год будет в одиночестве.

Гадание с обручальным кольцом

Есть еще одно интересное гадание, которое поможет узнать, ждать ли в грядущем году бракосочетания. Для этого нужно взять обручальное кольцо у замужней девушки и подвесить его себе на волосок. Далее следует поднять кольцо над стаканом с водой. Наши предки верили, что обручальное кольцо, которое быстро крутится и не касается краев стакана, предвещает скорое бракосочетание. Если же наоборот - кольцо медленно крутится да еще и ударяется о края стакана, девушка не выйдет замуж в течение следующего года.

Гадание на сон

Люди верят, что в ночь с 18 на 19 декабря может присниться будущий жених. Чтобы он пришел к вам во сне, нужно поставить у кровати стакан с водой и произнести такие слова: "Суженый-ряженый, приди ко мне испить водицы". Далее ложитесь спать и думайте о своем суженом. Он обязательно приснится вам ночью.

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