"Царю-устрашителю" осталось недолго: астролог составил гороскоп для Путина на год

Астролог считает, что Путину осталось не больше года / Фото Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. Эта дата станет началом самого страшного и сложного периода в жизни Путина. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший подробный гороскоп для лидера российского государства.

Астролог напомнил о предсказании Нострадамуса, в котором говорилось о приходе Владимира Путина к власти в августе 1999 года, причем прорицатель называл его "великим небесным царем-устрашителем" и "реинкарнацией Чингисхана". Нострадамус также указал, сколько будет править этот человек.

"Предсказатель говорил, что Путин будет царствовать, пока правит Марс, то есть до того момента, пока в его гороскопе не сойдутся Марс и Солнце. В этот раз в день рождения Путина Марс, планета войны, разрушения и убийств, соединится с Солнцем и Луной в соляре (годовом гороскопе, – Ред.) Путина", – отметил Влад Росс.

Потому астролог предполагает, что этот годовой гороскоп Путина станет последним для политика. Наиболее опасный период, по мнению Росса, ждет президента РФ весной 2022 года.

"Невероятно сложный период противостояния Сатурна и Марса в Доме смерти в гороскопе Путина намечается в марте-апреле следующего года. В Доме смерти расположатся Луна и Плутон, что всегда призывает человека опасаться толпы. Плутон – символ подземного царства, а потому жизнь Путина может закончиться в бункере, где его могут отравить или задушить", – прогнозирует астролог.

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При этом Росс добавил, что Марс в гороскопе российского президента будет долго двигаться по знаку Весы и скоплению планет. А это, объясняет астролог, грозит Путину резким ухудшением здоровья уже осенью нынешнего года, сразу после дня рождения.

"Стремительное ухудшение здоровья и опасность онкологических заболеваний (Плутон всегда дает опасность онкозаболеваний, ведущих человека к краху) – все это будет актуально уже в 2021 году. Путину будет невероятно сложно пережить этот год жизни – его либо сразит болезнь, либо его устранят каким-то иным способом", – уверен Влад Росс.

Кроме того, астролог обращает внимание на опасности, которые грозят Путину в декабре 2021-го.

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"В этот период Марс будет проходить по Дому власти, из-за чего в РФ станет возможным транзит власти. Путин вполне может сказать: "Я устал, я ухожу". Но если транзита не произойдет, он будет оставаться на своем посту до самой смерти", – прогнозирует Влад Росс.

В любом случае, после включения соляра Путин может в любой момент уйти из жизни, резюмировал астролог.

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