Царица черных ягод: убедительные поводы есть ежевику каждый день

Полезные свойства и вред ежевики / pixabay.com

Ежовая ягода – не самый популярный гость на нашем столе. Ее сложно собирать, и она, в отличие от малины и шелковицы, имеет весьма заметную кислинку во вкусе.

Однако королевой черных ягод ежевику называют отнюдь не для красного словца. Она имеет массу применений и полезных свойств, которые затмевают все ее недостатки.

Главред расскажет о том, почему ежевику просто необходимо включить в свой ежедневный рацион, а также как извлечь из ягоды максимум пользы.

Пищевая ценность ежевики

В 100 г темной сестры малины содержится всего 34 килокалории, 1.5 г белков, 0.5 г жиров и 4.4 г углеводов. Ежевика богата клетчаткой, калием и кальцием, витаминами группы В, витаминами А, С, Е, К и РР.

Чем полезна ежевика?

Ягода незаменима в вопросах красоты. Например, ее рекомендуют есть тем, кто желает похудеть, из-за одной интересной особенности ежевики: она имеет отрицательную калорийность, т.е. организм тратит больше энергии на ее переваривание, чем получает от ее употребления. Ягоду также советуют включить в свой рацион тем, кто страдает от ожирения, или работает над восстановлением нарушенного обмена веществ. В этом помогают катехины, которые есть в ежевике.

Кому нужно есть ежевику каждый день / pixabay.com

Ежевика богата марганцем, который помогает организму вырабатывать естественный коллаген, отвечающий за упругость и эластичность кожи. Состояние кожи и волос также поддерживает витамин Е.

В народной медицине ежевику советуют есть при менструальных болях, для повышения эластичности сосудов и в качестве тонизирующего средства (для борьбы с усталостью). Из-за высокого содержания витамина С и жаропонижающих свойств ежевику считают отличным помощником в борьбе с простудными заболеваниями. На зиму из ягоды делают сироп или перетирают ее с сахаром для лучшей сохранности.

Регулярное употребление ежевики способствует поддержанию витаминно-минерального баланса в организме.

Ежевика - польза и вред для женщин / pixabay.com

Отвар из свежих листьев ежевики понижает уровень сахара в крови благодаря миритиллину – природному инсулину. Также его пьют для лечения желудочных болей. Для здоровья десен из ежевичных листов готовят настои и полоскания.

Листья и ягоды ежевики также обладают сильными мочегонными свойствами.

При каких заболеваниях нельзя есть ежевику?

аллергия на ежевику (в том числе и сезонная) и индивидуальная пищевая непереносимость

повышенная желудочная кислотность / болезни ЖКТ

нарушения работы почек.

Как правильно есть ежевику?

Чтобы извлечь из ягоды максимальную пользу, диетологи советуют придерживаться следующих правил:

есть небольшими порциями и не более 400 г в день

не употреблять ежевику натощак

самые полезные – свежие (сырые) ягоды.

Кому нельзя есть ежевику / pixabay.com

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