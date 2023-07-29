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Царапины исчезнут на глазах: как отполировать кастрюлю из нержавейки - супер-трюк

Алина Дембицкая
29 июля 2023, 16:12 обновлено 29 июля, 16:12
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Главред рассказывает, как без лишних усилий убрать царапины на нержавейке в домашних условиях.
поцарапанная кастрюля
Как убрать царапины на посуде из нержавеющей стали? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Посуда из нержавеющей стали завоевала уважение каждой хозяйки, ведь она очень удобная и практичная. Превосходное качество этого металла позволяет создавать невероятно вкусные блюда, которые восхищают родных и друзей. Однако часто бывает так, что со временем на посуде из нержавейки появляются царапины. Главред рассказывает, как убрать царапины на нержавейке в домашних условиях.

Царапины на посуде из нержавейки могут появиться по разным причинам. В частности, использование жестких губок или абразивных моющих средств при мытье посуды может вызвать царапины на поверхности нержавеющей стали. Кроме того, риск возникновения царапин возникает, когда посуда из нержавеющей стали уложена друг на друга. Поэтому стоит правильно хранить такую посуду.

Когда хозяйка случайно поцарапала кастрюлю из нержавейки, то не стоит из-за этого побиваться, ведь одно копеечное средство моментально уберет все царапины и сделает посуду блестящей.

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Задумывались ли вы над тем, можно ли убрать царапины из нержавеющей стали с помощью подручных средств? Оказывается, что справиться с царапинами может зубная паста. Покупать дорогой продукт необязательно, ведь даже самая дешевая паста отполирует вашу любимую кастрюлю.

Как отполировать нержавеющую сталь от царапин: инструкция

Чтобы убрать царапины на нержавейке, сначала нужно хорошенько вымыть посуду обычным моющим средством. После этого посуду из нержавеющей стали нужно высушить.

Теперь берем зубную пасту (она должна быть белого цвета) и наносим ее на ватный диск. После этого начинаем наносить зубную пасту на царапины, постепенно втирая ее при помощи ватного диска. Двигаться нужно вдоль царапин.

После этого посуду нужно вытереть мягкой тряпкой и оставить ее на 15-20 минут, чтобы она полностью высохла.

Далее зубную пасту нужно снова нанести на посуду и тщательно втереть с помощью ватного диска. Таким образом зубная паста заполнит все неровности на поверхности посуды, которые не удалось отполировать с первого раза.

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