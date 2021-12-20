Бывшего министра, которого подозревают в убийстве, выпустили из СИЗО

За Кожару внесли залог

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"За Леонида Кожару был внесен определенный судом залог 2,7 млн гривен. Он покинул СИЗО", - говорится в сообщении.

Убийство Старицкого