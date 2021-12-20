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Бывшего министра, которого подозревают в убийстве, выпустили из СИЗО

20 декабря 2021, 21:58

По информации СМИ, за бывшего министра иностранных дел уже внесли определенный судом залог.

За Кожару внесли залог

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"За Леонида Кожару был внесен определенный судом залог 2,7 млн гривен. Он покинул СИЗО", - говорится в сообщении.

Убийство Старицкого

Напомним, Сергея Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

Супруга дипломата заявила, что она виновна в преступлении, которое произошло случайно.

В то же время 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. После потасовки Кожара сначала ударил в затылок бизнесмена, а после выстрелил ему в глаз.

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Леонид Кожара новости Украины Сергей Старицкий убийство
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