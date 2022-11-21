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Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

21 ноября 2022, 19:01

Поддерживать чистоту в ванной комнате станет гораздо легче, а приготовление очищающих средств своими руками может стать увлекательным хобби.

Лайфхаки для унитаза
Как в домашних условиях сделать освежитель для унитаза / pixabay.com

Туалетная комната – помещение, которое по регулярности посещения и длительности пребывания в нем, способно конкурировать со спальней. Поэтому весьма логично задаться вопросом о том, как содержать туалет в чистоте.

Естественно, на прилавках магазинов можно найти сотни наименований специализированных средств. А можно изготовить собственное средство, которое будет "выигрывать" у магазинного по себестоимости, но ничуть не уступать в эффекте.

Главред расскажет, как в домашних условиях сделать освежитель для унитаза, используя привычные каждому материалы.

Способ № 1

Ингредиенты: вода (80 мл), лимонная кислота (2 ст. л.), пищевая сода (300 г), зубная паста (50 г), стиральный порошок (100 г), желатин (25 г), эфирное масло (аромат на ваш вкус; 10 капель).

Желатин всыпать в воду комнатной температуры, и оставить до разбухания. Затем растворить на водяной бане или в микроволновке. Перелить раствор в железную (не эмалированную) миску, добавить оставшиеся ингредиенты и тщательно вымешать. Когда сырье станет однородным, сформовать из него отдельные "порции". Размер выбирайте, исходя из размера имеющегося у вас блока для унитаза. Средство также можно разложить в формочки для льда или выпекания, вымощенные пищевой пленкой. Оставить на 2-3 часа до высыхания. Использовать в качестве освежителя с очищающим эффектом – выкладывать порционно в блок для унитаза, или растворить в сливном бачке. Готовую продукцию хранить в темном прохладном месте в герметичной емкости.

Лайфхаки для унитаза
Пахучка для унитаза - как изготовить освежитель туалета / pixabay.com

Способ №2

Ингредиенты: перекись водорода (3 ст. л.), эфирное масло (аромат на ваш вкус; 7 капель), лимонный сок или лимонная кислота (3 ст. л.), жидкое хозяйственное мыло 72% (100 г), сода (100 г), сухая белизна (50 г).

Составляющие смешать в бутылке из плотного непрозрачного пластика, закрыть дозатором. Использовать по мере необходимости после посещения туалетной комнаты, или в качестве добавки в воду из сливного бачка. После изготовления средства, комнату необходимо проветрить.

Способ №3

Ингредиенты: обмылки (5-7 шт.), глицерин (1 ст. л.), жидкая белизна (или доместос; 50 г), пищевая сода (300 г), эфирное масло (аромат на ваш вкус; 15 капель).

Обмылки измельчить, переложить в металлическую емкость и растопить, помешивая, на водяной бане. Добавить остальные ингредиенты, смешать до однородности. Сформовать отдельные "порции", как в способе №1. Оставить на 4 часа для высыхания. Способ использования аналогичный.

Лайфхаки для унитаза
Освежитель для унитаза в домашних условиях / pixabay.com

Способ №4

Ингредиенты: белый уксус (2 ст. л.), стиральный порошок (100 г), сода (100 г), лимонная кислота (20 г), эфирное масло (аромат на ваш вкус; 10 капель), вода (30 мл).

В металлической емкости смешать уксус, эфирное масло и воду. Добавить стиральный порошок и лимонную кислоту. Начать вымешивать, постепенно всыпая соду для регуляции плотности готового средства. Когда консистенция покажется вам удовлетворительной, сформируйте из средства порции, как в способе №1, и оставьте до высыхания.

Важно помнить: во время изготовления освежителя для унитаза, не забывайте о технике безопасности. Работайте в перчатках и защитной маске, чтобы ингредиенты не попали на слизистую или открытые участки кожи. Готовые изделия держите в отдельной герметичной емкости, подальше от пищевых продуктов и средств личной гигиены.

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