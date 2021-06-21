Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда

Эти рецепты помогут сделать ваш обед намного быстрее и вкуснее.
По мнению многих экспертов, полноценный обед должен в обязательном порядке включать в себя первое блюдо, второе и десерт. Но у хозяек далеко не всегда есть время радовать своих родных и близких таким богатым ассортиментом.
Но, при желании, вкусный обед можно быстро, легко и непринужденно приготовить даже за несколько минут, если знать, какие именно продукты использовать.
Главред собрал топ-5 идеальных быстрых рецепта для обеда, которые вас приятно удивят.
Салат из тунца
Вам понадобится:
- 1 банка консервированного тунца в собственном соку;
- 1 банка консервированной фасоли;
- 2 крупных солёных огурца;
- 1 крупный свежий огурец;
- ½ луковицы;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Салат-рекордсмен по быстроте приготовления, процесс займёт несколько минут.
Начните с лука. Нарежьте его полукольцами, ошпарьте кипятком и залейте разбавленным по инструкции уксусом (обычно указана на упаковке). Отставьте в сторону, пусть маринуется. В это время порежьте огурцы, слейте жидкость из фасоли, достаньте тунца из банки и разломайте его вилкой на кусочки.
Смешайте ингредиенты. Достаньте лук из уксуса и добавьте в салат. Полейте смесь маслом, щедро поперчите. А вот солить стоит осторожно: огурцы и тунец уже внесли свою лепту.
Грибной суп-пюре
Вам понадобиться:
- 300 г шампиньонов;
- 1 средний кабачок.
Этот суп-пюре получится ещё и очень низкокалорийным.
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Нарежьте грибы и чищеный кабачок, отварите, пока они не станут мягкими. Затем по чуть-чуть перекладывайте содержимое кастрюли в чашу блендера и измельчайте в пюре. Густоту регулируйте бульоном, в котором варились грибы и кабачки.
Куриное филе с ананасом и брокколи
Вам понадобится:
- 2 филе куриной грудки;
- 3 колечка консервированного ананаса;
- 400 г брокколи;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Небольшие кусочки курицы обжарьте на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки, добавьте нарезанные кубиками ананасы и соцветия брокколи. Не забывая помешивать, доведите блюдо до готовности.
Легкий салат
Вам понадобиться:
- 1 кочан салата айсберг;
- 2 филе куриной грудки;
- 3 столовые ложки масла;
- 3 ломтика батона;
- 1 зубчик чеснока;
- 50 г сыра;
- 2 столовые ложки майонеза.
Мелкие кусочки филе обжарьте на 1,5 ложках масла до готовности. На соседней конфорке разогрейте в сковороде масло, натрите туда чеснок, подрумяньте нарезанный кубиками батон. Если есть время, предварительно срежьте с хлеба корочку.
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Нарвите айсберг в миску руками, выложите сверху курицу, сухарики, натрите сыр, заправьте майонезом. Если подавать салат будете не сразу, майонез размещайте между айсбергом и курицей, так он не пропитает сухари и они останутся хрустящими.
Добавьте несколько нарезанных пополам томатов черри, чтобы получить более сочный вариант салата.
Грушевый крамбл
Вам понадобится:
- 2 груши;
- 50 г сливочного масла;
- 40 г муки;
- 50 г сахара.
Быстрый рецепт для тех, кто любит погорячее, когда речь заходит о десертах.
Груши почистите, натрите на крупной терке и переложите в жаропрочную посуду. Разотрите холодное масло с мукой и сахаром, чтобы получилась крошка. Это можно сделать руками, но кухонный комбайн с насадкой-ножом значительно ускорит процесс.
Крошку выложите поверх фруктов, запекайте блюдо при 200 °C, пока не приготовится тесто. Подавайте крамбл теплым, можно добавить мороженое.