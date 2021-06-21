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Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда

21 июня 2021, 13:02

Эти рецепты помогут сделать ваш обед намного быстрее и вкуснее.

Вкусный летний обед / goodfon.ru

По мнению многих экспертов, полноценный обед должен в обязательном порядке включать в себя первое блюдо, второе и десерт. Но у хозяек далеко не всегда есть время радовать своих родных и близких таким богатым ассортиментом.

Но, при желании, вкусный обед можно быстро, легко и непринужденно приготовить даже за несколько минут, если знать, какие именно продукты использовать.

Главред собрал топ-5 идеальных быстрых рецепта для обеда, которые вас приятно удивят.

Салат из тунца

Вам понадобится:

  • 1 банка консервированного тунца в собственном соку;
  • 1 банка консервированной фасоли;
  • 2 крупных солёных огурца;
  • 1 крупный свежий огурец;
  • ½ луковицы;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Салат-рекордсмен по быстроте приготовления, процесс займёт несколько минут.

Начните с лука. Нарежьте его полукольцами, ошпарьте кипятком и залейте разбавленным по инструкции уксусом (обычно указана на упаковке). Отставьте в сторону, пусть маринуется. В это время порежьте огурцы, слейте жидкость из фасоли, достаньте тунца из банки и разломайте его вилкой на кусочки.

Смешайте ингредиенты. Достаньте лук из уксуса и добавьте в салат. Полейте смесь маслом, щедро поперчите. А вот солить стоит осторожно: огурцы и тунец уже внесли свою лепту.

Грибной суп-пюре

Вам понадобиться:

  • 300 г шампиньонов;
  • 1 средний кабачок.

Этот суп-пюре получится ещё и очень низкокалорийным.

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Нарежьте грибы и чищеный кабачок, отварите, пока они не станут мягкими. Затем по чуть-чуть перекладывайте содержимое кастрюли в чашу блендера и измельчайте в пюре. Густоту регулируйте бульоном, в котором варились грибы и кабачки.

Куриное филе с ананасом и брокколи

Вам понадобится:

  • 2 филе куриной грудки;
  • 3 колечка консервированного ананаса;
  • 400 г брокколи;
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Небольшие кусочки курицы обжарьте на смазанной маслом сковороде до золотистой корочки, добавьте нарезанные кубиками ананасы и соцветия брокколи. Не забывая помешивать, доведите блюдо до готовности.

Легкий салат

Вам понадобиться:

  • 1 кочан салата айсберг;
  • 2 филе куриной грудки;
  • 3 столовые ложки масла;
  • 3 ломтика батона;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 50 г сыра;
  • 2 столовые ложки майонеза.

Мелкие кусочки филе обжарьте на 1,5 ложках масла до готовности. На соседней конфорке разогрейте в сковороде масло, натрите туда чеснок, подрумяньте нарезанный кубиками батон. Если есть время, предварительно срежьте с хлеба корочку.

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Нарвите айсберг в миску руками, выложите сверху курицу, сухарики, натрите сыр, заправьте майонезом. Если подавать салат будете не сразу, майонез размещайте между айсбергом и курицей, так он не пропитает сухари и они останутся хрустящими.

Добавьте несколько нарезанных пополам томатов черри, чтобы получить более сочный вариант салата.

Грушевый крамбл

Вам понадобится:

  • 2 груши;
  • 50 г сливочного масла;
  • 40 г муки;
  • 50 г сахара.

Быстрый рецепт для тех, кто любит погорячее, когда речь заходит о десертах.

Груши почистите, натрите на крупной терке и переложите в жаропрочную посуду. Разотрите холодное масло с мукой и сахаром, чтобы получилась крошка. Это можно сделать руками, но кухонный комбайн с насадкой-ножом значительно ускорит процесс.

Крошку выложите поверх фруктов, запекайте блюдо при 200 °C, пока не приготовится тесто. Подавайте крамбл теплым, можно добавить мороженое.

суп салат
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