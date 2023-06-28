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Быстрый и рабочий лайфхак, как срочно избавиться от икоты

Елизавета Бельмас
28 июня 2023, 16:16 обновлено 28 июня, 16:33
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Мы расскажем, чем может быть вызвана икота и что делать, чтобы она быстро прошла.
как срочно избавиться от икоты
Rак срочно избавиться от икоты / коллаж: Главред, фото: pexels/instagram

Икота случалась в жизни каждого. У кого-то это явление длится долго, у кого-то проходит быстрее, однако в любом случае - это дискомфортно и неприятно. Мы расскажем, как избавиться от икоты в краткие сроки.

Чем может быть вызвана икота - причина возникновения

Икота - это воздух. который попал в желудок во время во время быстрого приема пищи, также она может появляться из-за приема пищи в сухомятку или порывистого смеха с резкими вдохами.

Как срочно избавиться от икоты - быстрый способ

Все знают самый распространенный способ избавления от икоты - это задержка дыхания. Однако также есть еще один способ, для которого понадобится бумажный пакет. Необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание, после чего выдохнуть в бумажный пакет и следующий раз вдохнуть из него же. Таким образом в крови резко повысится содержание углекислого газа и икота быстро пройдет.

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Что поможет от икоты в домашних условиях - поза тела

От икоты также может помочь принятие определенной позы тела. Для того, чтобы икота прошла - нужно простимулировать блуждающий нерв, таким образом мозг отвлечется и икота пройдет.

Непопулярным способом борьбы с икотой является объятие своих колен. Необходимо принять форму эмбриона и пробыть в ней около 15 секунд. Икота пройдет.

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