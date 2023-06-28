Быстрый и рабочий лайфхак, как срочно избавиться от икоты

Икота случалась в жизни каждого. У кого-то это явление длится долго, у кого-то проходит быстрее, однако в любом случае - это дискомфортно и неприятно. Мы расскажем, как избавиться от икоты в краткие сроки.
Чем может быть вызвана икота - причина возникновения
Икота - это воздух. который попал в желудок во время во время быстрого приема пищи, также она может появляться из-за приема пищи в сухомятку или порывистого смеха с резкими вдохами.
Как срочно избавиться от икоты - быстрый способ
Все знают самый распространенный способ избавления от икоты - это задержка дыхания. Однако также есть еще один способ, для которого понадобится бумажный пакет. Необходимо глубоко вдохнуть, задержать дыхание, после чего выдохнуть в бумажный пакет и следующий раз вдохнуть из него же. Таким образом в крови резко повысится содержание углекислого газа и икота быстро пройдет.
Что поможет от икоты в домашних условиях - поза тела
От икоты также может помочь принятие определенной позы тела. Для того, чтобы икота прошла - нужно простимулировать блуждающий нерв, таким образом мозг отвлечется и икота пройдет.
Непопулярным способом борьбы с икотой является объятие своих колен. Необходимо принять форму эмбриона и пробыть в ней около 15 секунд. Икота пройдет.
Также вам может быть интересно: