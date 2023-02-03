Быстрее, чем на терку: как легко нашинковать морковку по-корейски

Необязательно иметь специальную терку, чтобы сделать морковку по-корейски. Нарезать морковку можно обычным ножом.

Как нарезать морковку по-корейски / фото ua.depositphotos.com

Морковка по-корейски - вкусный и невероятно легкий салат, который сочетается с множеством блюд. Её можно добавить в шаурму, сендвич, кушать просто с картошкой или кашей.

Уже готовую морковку можно купить даже в магазине. Конечно, это простейший вариант, однако придется заплатить больше денег, чем просто на продукты, необходимые для приготовления.

Если же вы сами хотите приготовить морковку по-корейски, то вам просто нужно купить морковь и специи, чеснок, можно также взять еще оливковое масло.

Для такого блюда лучше выбрать морковь, которая будет сочной. Тогда и салат не будет сухой.

Как натереть морковку по-корейски

Для этого вам понадобится специальная терка для морковки по-корейски. Если у вас большая морковка, то лучше её сразу разрезать на несколько кусков, чтобы пласты не были слишком длинные.

Также можно выбрать терку вместе со специальной насадкой. Эта насадка будет помогать вам держать морковку, чтобы не поцарапать руки об терку.

Как нарезать морковку по-корейски

Если у вас нет специальной терки, то это не страшно, ведь вы можете просто нарезать морковку. Для этого вам нужно помыть и почистить морковку. Её нужно разрезать сразу на несколько пластов вдоль, главное, чтобы они были достаточно тоненькими.

После этого обратите внимание на длину таких пластов. Если вы считаете, что они слишком длинные, то разрежьте на 2-3 части. Затем следует каждый пласт разрезать вдоль, делая тоненькую соломку.

Как сделать морковку по-корейски

После того как вы натерли или нарезали морковку, можно начинать добавлять специи. В магазине можно купить сразу готовую смесь специй, а можно добавить соль, перец и чеснок.

Также не забудьте о масле. Можно использовать как подсолнечное, так и оливковое.

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