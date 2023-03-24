Бутерброды - не еда: смешные фразы всех мам, которые запоминаются на всю жизнь

Мама - самый дорогой человек в жизни. Многие фразы этого человека мы проносим с собой через всю жизнь, а некоторые из них всегда рисуют на лице улыбку.

Смешные фразы мам / коллаж фото ua.depositphotos.com

Практически все люди могут подтвердить, что все мамы и родители в целом, из поколения в поколение говорят своим детям одни и те же фразы, которые сначала запоминаются на всю жизнь, а потом используются для собственных детей.

Главред предлагает немного повеселиться и вспомнить гениальные цитаты самого дорогого человека.

Какие фразы говорят все мамы - изречения "на вырост"

Практически каждый из нас, становясь взрослым наконец-то может понять фразу мамы: "Вырастешь - поймешь", а ведь действительно же поняли.

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"Вот начнешь зарабатывать - тогда и будешь делать, что хочешь" - одна из самых мотивирующих фраз, которая так стимулирует к действию и самостоятельности, что хочется скорее начать зарабатывать. "Будут свои дети - поймешь" - говорит каждая мама своему ребенку и эта эстафета не заканчивается.

Смешные фразы мам - то, что веселит всю жизнь

Без исключения все крылатые выражения наших мам в какой-то момент становятся приятными и теплыми воспоминаниями, которые рисуют на лице улыбку или вовсе могут рассмешить.

Среди них:

Бутерброды - это не еда.

Где кинул, там и ищи.

Не будешь учиться - будешь работать дворником.

Не успел проснуться - уже в интернете.

Я тоже многого хочу.

Фразы, которые нам говорили в детстве - без них никуда

И напоследок, кто из нас не слышал фразы: "А я тебе предупреждала" или "Спать иди, завтра не встанешь", а также: "Потом спасибо скажешь", "У тебя в комнате хоть что-то можно найти?".

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