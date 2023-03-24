Бутерброды - не еда: смешные фразы всех мам, которые запоминаются на всю жизнь

Практически все люди могут подтвердить, что все мамы и родители в целом, из поколения в поколение говорят своим детям одни и те же фразы, которые сначала запоминаются на всю жизнь, а потом используются для собственных детей.
Главред предлагает немного повеселиться и вспомнить гениальные цитаты самого дорогого человека.
Какие фразы говорят все мамы - изречения "на вырост"
Практически каждый из нас, становясь взрослым наконец-то может понять фразу мамы: "Вырастешь - поймешь", а ведь действительно же поняли.
"Вот начнешь зарабатывать - тогда и будешь делать, что хочешь" - одна из самых мотивирующих фраз, которая так стимулирует к действию и самостоятельности, что хочется скорее начать зарабатывать. "Будут свои дети - поймешь" - говорит каждая мама своему ребенку и эта эстафета не заканчивается.
Смешные фразы мам - то, что веселит всю жизнь
Без исключения все крылатые выражения наших мам в какой-то момент становятся приятными и теплыми воспоминаниями, которые рисуют на лице улыбку или вовсе могут рассмешить.
Среди них:
- Бутерброды - это не еда.
- Где кинул, там и ищи.
- Не будешь учиться - будешь работать дворником.
- Не успел проснуться - уже в интернете.
- Я тоже многого хочу.
Фразы, которые нам говорили в детстве - без них никуда
И напоследок, кто из нас не слышал фразы: "А я тебе предупреждала" или "Спать иди, завтра не встанешь", а также: "Потом спасибо скажешь", "У тебя в комнате хоть что-то можно найти?".
Также вам может быть интересно:
- Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка
- Что нельзя делать с вещами умершего человека, чтобы не сохранить энергию смерти
- Не только вкус подчеркнуть: зачем добавляют лимон в рыбу