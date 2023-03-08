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Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

8 марта 2023, 03:55
Если соблюдать эти несложные правила, цветы будут радовать взгляд гораздо дольше.
Цветы, букет
Чтобы букет цветов простоял в вазе дольше, нужно правильно его хранить/ ua.depositphotos.com

Весна – замечательная пора, когда хочется окружить себя цветами и наслаждаться их красотой. Несмотря на то, подарили вам букет или вы приобрели его сами, он одинаково нуждается в тщательном уходе. Без соблюдения особых правил у него не будет шансов долго продержаться и радовать своей красотой.

Итак, давайте разберемся, как сделать, чтобы цветы простояли дольше. Стоит запомнить шесть важных правил.

1. Правильная доставка домой

Приобретенный букет цветов не может долго находиться без воды и плохо выдерживает длительную транспортировку. Если вы знаете, что ваш путь домой продлится дольше, чем 30 минут – лучше попросить флориста завернуть конец каждой веточки во влажное бумажное полотенце. Или сделайте это сами – главное, чтобы цветы комфортно себя чувствовали и легче перенесли долгий путь, пока они попадут в вазу.

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2. В вазу – не сразу

Когда вы прибудете домой, не спешите сразу бежать по вазу и ставить букет в воду. Для цветов это своего рода стресс от попадания в новую незнакомую среду с другой температурой воздуха. Поэтому лучше, чтобы они полежали в обертке 5-10 минут. Только после этого нужно ставить их в воду.

3. Правильная обрезка

Когда достанете цветы из обертки, удалите листочки с нижней части стебля. Если их оставить, то они просто погниют в воде. Далее нужно обрезать около 2 см стебля снизу под углом 45 градусов, чтобы цветы в дальнейшем лучше впитывали воду.

4. Лучше – без "соседей"

Еще одна интересная особенность, о которой знают не все – некоторые виды цветов могут не любить "соседства", поэтому разные виды лучше размещать в разных вазах. Так они дольше простоят.

5. Специальные добавки в воду

Чтобы цветы дольше стояли в вазе, нужно ставить их в воду комнатной температуры или чуточку холоднее. Также можно добавить специальные добавки:

  • специальное вещество, которое продается в цветочных магазинах;
  • смесь сахара и яблочного уксуса – по 2 столовые ложки на 1 литр воды;
  • сладкую газированную воду без красителей – 50 мл на 1 литр воды;
  • водку – 1 чайную ложку на 1 литр воды;

6. Правильное место для букета

Вазу с цветами стоит поставить дальше от солнечных лучей, обогревателей и открытого огня. Также важно следить, чтобы они не стояли в месте, где есть сквозняк – цветы такого очень не любят.

Также не стоит ставить их рядом с фруктами. Особенно букет "не подружится" с бананами, ведь этот фрукт выделяет вещества, из-за которых цветы могут быстрее увянуть.

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