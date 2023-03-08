Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

Весна – замечательная пора, когда хочется окружить себя цветами и наслаждаться их красотой. Несмотря на то, подарили вам букет или вы приобрели его сами, он одинаково нуждается в тщательном уходе. Без соблюдения особых правил у него не будет шансов долго продержаться и радовать своей красотой.
Итак, давайте разберемся, как сделать, чтобы цветы простояли дольше. Стоит запомнить шесть важных правил.
1. Правильная доставка домой
Приобретенный букет цветов не может долго находиться без воды и плохо выдерживает длительную транспортировку. Если вы знаете, что ваш путь домой продлится дольше, чем 30 минут – лучше попросить флориста завернуть конец каждой веточки во влажное бумажное полотенце. Или сделайте это сами – главное, чтобы цветы комфортно себя чувствовали и легче перенесли долгий путь, пока они попадут в вазу.
2. В вазу – не сразу
Когда вы прибудете домой, не спешите сразу бежать по вазу и ставить букет в воду. Для цветов это своего рода стресс от попадания в новую незнакомую среду с другой температурой воздуха. Поэтому лучше, чтобы они полежали в обертке 5-10 минут. Только после этого нужно ставить их в воду.
3. Правильная обрезка
Когда достанете цветы из обертки, удалите листочки с нижней части стебля. Если их оставить, то они просто погниют в воде. Далее нужно обрезать около 2 см стебля снизу под углом 45 градусов, чтобы цветы в дальнейшем лучше впитывали воду.
4. Лучше – без "соседей"
Еще одна интересная особенность, о которой знают не все – некоторые виды цветов могут не любить "соседства", поэтому разные виды лучше размещать в разных вазах. Так они дольше простоят.
5. Специальные добавки в воду
Чтобы цветы дольше стояли в вазе, нужно ставить их в воду комнатной температуры или чуточку холоднее. Также можно добавить специальные добавки:
- специальное вещество, которое продается в цветочных магазинах;
- смесь сахара и яблочного уксуса – по 2 столовые ложки на 1 литр воды;
- сладкую газированную воду без красителей – 50 мл на 1 литр воды;
- водку – 1 чайную ложку на 1 литр воды;
6. Правильное место для букета
Вазу с цветами стоит поставить дальше от солнечных лучей, обогревателей и открытого огня. Также важно следить, чтобы они не стояли в месте, где есть сквозняк – цветы такого очень не любят.
Также не стоит ставить их рядом с фруктами. Особенно букет "не подружится" с бананами, ведь этот фрукт выделяет вещества, из-за которых цветы могут быстрее увянуть.
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