Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышек

Приготовить маринад для куриных крылышек можно из меда, соевого соуса и даже пива.

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Маринад для вкуснейших куриных крылышек / Коллаж: Главред, фото: instagram/shashlyk_pnz, instagram/dia.gav

С приходом весеннего тепла приходит и пора шашлыков. Однако иногда хочется не обычный шашлык, а что-то максимально простое и в то же время очень вкусное. Отличным вариантом станут замаринованные куриные крылышки.

Если куриные крылышки сразу начать жарить на сковороде, готовить в духовке или на мангале, то они могут стать сухими и "резиновыми". Обязательно нужно приготовить маринад для куриных крылышек. Тогда они будут сочными, ароматными и золотистыми. С такими рецептами все будут просить добавки.

Куриные крылышки в соевом соусе и паприке

На один килограмм куриных крылышек вам понадобится 4-5 столовых ложек оливкового масла, 3 столовых ложек соевого соуса, 3 столовых ложек кетчупа, 1 столовая ложка копченой паприки, 8 зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу.

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Предварительно нужно хорошенько помыть куриные крылья и выложить их на бумажные полотенца, чтобы они просушились.

Нужно смешать соевый соус, кетчуп, оливковое масло и паприку. В маринад стоит добавить чеснок, который предварительно необходимо пропустить через пресс. Если у вас нет чесноницы, можно натереть на мелкую терку.

Мариновать куриные крылья необходимо около часа. Позже их нужно выложить на пергамент и отправить в духовку на 30-40 минут. Выпекать крылышки нужно при 180 градусах.

Куриные крылышки в медово-чесночном соусе

На один килограмм куриных крылышек вам понадобится 2 столовые ложки натурального меда, 3-4 зубчика чеснока, 1 столовая ложка горчицы, 3 столовых ложек соевого соуса, соль и перец по вкусу.

Все ингредиенты нужно смешать и добавить пропущенный через пресс чеснок. Необходимо оставить куриные крылышки в маринаде на 40 минут. После этого их нужно выложить на пергамент, который предварительно будет смазан растительным маслом.

Крылышки нужно полить маринадом и выпекать в духовке около 40 минут при 200 градусах.

Маринад для вкуснейших куриных крылышек / фото: instagram/kuhnyashefa

Куриные крылышки в пиве с соусом из баклажанов

Для приготовления 1 килограмма куриных крылышек вам понадобится 0,5 л пива, 5-6 столовых ложек меда, 7 столовых ложек томатного соуса, 5 зубчиков чеснока, перец и соль по вкусу.

Чеснок необходимо измельчить и смешать с томатной пастой и медом. Туда стоит добавить пиво, соль и перец. Мариновать крылышки в таком маринаде нужно 30 минут. После этого крылышки можно отправить в духовку на 35-40 минут и выпекать при 180 градусах.

Для приготовления соуса вам понадобится 2 баклажана, 30 грамм майонеза, 2 зубчика чеснока и 20 грамм соевого соуса. Баклажаны необходимо предварительно запечь в духовке на пергаментной бумаге. Выпекать их нужно 25 минут при 180 градусах.

Готовые баклажаны необходимо очистить от кожуры и измельчить в блендере с майонезом, чесноком, соевым соусом и специями.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусные острые куриные крылышки:

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