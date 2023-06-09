Будут ягоды, как пять копеек: чем подкормить летнюю малину

Главред расскажет, чем удобрить малину чтобы был хороший урожай и ягоды порадовали размером.

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Чем подкормить летнюю малину / коллаж: Главред, фото: instagram lph_gr/ira.avivebenyukov/

Совсем скоро настанет период малины и все будут радоваться плодам, однако мало кто знает, что любят кусты малины и чем удобрить малину чтобы был хороший урожай и большие ягоды. Об этом мы расскажем далее.

Чем подкормить малину чтобы было много ягод - невероятный способ

Как известно, малину удобряют несколько раз. Сначала - вначале весны, а потом - вначале лета.

Одним из самых оригинальных удобрений для малины является кофейная гуща. Этот материал - чистая органика, которая содержит в своем составе и азот, и другие полезные для малины вещества.

Такой вид удобрения может помочь улучшить почву и привлечь в нее червяков, которые, в свою очередь обогащают почву.

Для того, чтобы кофейная гуща правильно подействовала на малину, ее необходимо смешать с компостом в пропорциях 1 к 4. Полученную смесь нужно аккуратно расположить по верху почвы под кустами и слегка распушить ее.

Когда вы внесете такое удобрение к малине - необходимо ее обильно поливать. Данная подкормка хорошо оказывает влияние на размер и сочность ягод, а также может отпугнуть некоторых вредителей.

Чем подкормить летнюю малину - универсальные удобрения

В том случае, если вы приверженец более простых удобрений - нужно использовать сбалансированное удобрение, которое сможет дать кустам все питательные вещества, а это, в свою очередь - и органические, и синтетические удобрения.

Хорошо подобранное удобрение порадует вас плодами малины, которая растет и в почве и в вазонах.

Смотрите видео о том, какая почва идеальная для малины:

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