Будут расти, как на дрожжах: как часто поливать молодые кабачки

Можно ли поливать кабачки по листьям и сколько надо подкормить, чтобы иметь хороший урожай.

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Как правильно поливать огурцы и кабачки / коллаж: Главред, фото: instagram/scrapyana, instagram/tim.o.a.1983

Как часто надо поливать кабачки и тыкву, чтобы они не пострадали ни от засухи, ни от избытка влаги. После посадки кабачков в землю, нужно поливать в соответствии с определенными рекомендациями - Главред разобрался в этих нюансах.

Как правильно поливать огурцы и кабачки

Лучше поливать огурцы и кабачки только утром, или в вечернее время. Не стоит поливать их посреди дня. Это лишь добавит проблем в выращивании-ожоги на листьях или же перегревание корневой системы.

Землю стоит поливать примерно на 30-40 см вглубь. Если поливать недостаточно глубоко, то кабачкам и огурцам не хватит воды. В то же время, если залить их, то корни могут начать гнить.

Во время ухода за кабачками на песчаных почвах, то поливать нужно чаще. Если земля с глиной, стоит увлажнять меньше, так как вода медленнее испаряется.

Поливать нужно под корень кабачков и огурцов. Стоит позаботиться о том, чтобы вода не попала на стебли и листья.

Как поливать кабачки во время цветения

Когда кабачки начинают цвести, то воды они требуют больше. Поэтому график полива меняется и нужно поливать их раз в 3-4 дня, чтобы каждый куст получил до 10 литров воды.

Соблюдение правильного полива кабачков и тыкв во время цветения поможет избежать усыхания и гибели листьев. Кабачки полноценно формируют завязи, поэтому первые плоды развиваются быстро и могут погибнут на начальных стадиях.

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Поливать кабачки нужно с учетом погоды. Если во время цветения дождливая погода, то не стоит их дополнительно увлажнять. Слишком много воды в почве приведет к развитию заболоченности.

Капельный полив кабачков

Если вы посеяли кабачки на большой площади, то стоит организовать капельный полив участка. Что для этого нужно: по периметру между грядками установить систему, которая состоит из тонких шлангов. В шлангах делают маленькие дырочки, через которые вода будет поливать кабачки вплоть до корней и не будет попадать на листья.

Такой методом полива кабачков будет умеренным и непрерывным. Земля не будет заболачиваться, но и не пересыхать в жаркую погоду. Такая система полива требует минимального контроля и является очень удобной.

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