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Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осени

6 марта 2023, 19:19
Весна и лето - сезон цветения цветов. Трудно найти человека, который не хотел бы видеть свой сад цветущим весь сезон.
какие цветы цветут всё лето и до поздней осени
какие цветы цветут всё лето и до поздней осени / pexels.com

Среди всех цветов, которые можно посадить весной, есть и те, которые цветут долго и обильно весь теплый сезон. Главред разбирался что можно посадить, чтобы цвело всё лето.

Какие цветы можно посадить семенами весной - готовимся к посеву

В начале весны уже можно начинать сеять цветы и готовиться к их высадке. Чаще всего весной сеют такие цветы как, например, Петуния - популярный цветок, садится методом рассады. Также можно вырастить Бархатцы и Дельфиниум из семян для рассады. Помимо прочего можно сеять Анютины глазки и Львиный зев.

Какие цветы очень быстро растут из семян - для тех, кто прыгает в последний вагон

Если вы хотите вырастить цветы как можно скорее и вам необходимо использовать семена, которые всходят быстрее всего - стоит посадить Гипсофилу, Васильки, Декоративный лен, Календулу, Настурцию или Душистый перец. Также быстро всходит Лаватера и Немофила.

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Какие цветы цветут всё лето и до поздней осени - будут радовать глаз весь сезон

Трудно встретить человека, который не хотел бы сделать так, чтобы сад цвел всё лето. Однако для этого необязательно высчитывать что за чем необходимо посадить, чтобы цветение было постоянным. Достаточно посадить цветы которые будут цвести всё лето и, возможно, до осени.

Среди цветов, которые могут порадовать такой функцией - Бархатцы (чернобрывцы) , Газания (африканская ромашка), Немофила, Цинния и Сцевола. В целом - таких цветов достаточно много, Главред перечислил самые распространенные.

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