Будут пышные и румяные: как приготовить самые вкусные оладьи

У некоторых хозяек не получается сделать пышные оладьи. Мы собрали возможные варианты, почему оладьи падают.

Почему не получаются пышные оладьи / Instagram

Оладьи - это то блюдо, от которого без ума не только взрослые, но и дети. Казалось бы, готовить их проще простого: смешать все ингредиенты и поджарить. Однако не каждой хозяйке удается их сделать пышными и румяными.

Многие не могут понять, что же они делают не так. Уже и соду добавляют, а оладки все еще не становятся пышными.

Главред решил разобраться в большинстве причинах, которые мешают оладкам оставаться пышными даже на тарелке.

Что добавить в тесто для оладушек, чтобы они были пышные

В тесто для оладушек обязательно нужно добавлять кефир и немного соды. Стоит отметить, что в вопросе о гашении соды у хозяек нет общего мнения: одни убеждены, что её нужно гасить уксусом, другие - наоборот. Если у вас нет соды, её можно заменить распушивателем для теста.

Что касается кефира, то он должен быть более жирный и кислый. Считается, что жирный кефир делает оладки вкуснее, а кислый - пышнее. Хозяйки советуют добавлять кефир после того, как было взбито яйцо с сахаром.

Чтобы усилить пышноту, можно добавить в кефир дрожжи. Сюда подойдут как сухие, так и свежие дрожжи. После приготовления тесто следует накрыть полотенцем и дать настояться минимум час.

Почему оладушки падают

1. В первую очередь вам стоит обратить внимание на тесто. Если оно получилось слишком жидким, то вы не сможете добиться пышности во время готовки. Тесто просто растечется по сковороде и практически на "вырастет".

Если причина именно в этом, то можно добавить немного муки. Главное не переусердствуйте, ведь большое количество муки может сделать оладушки "резиновыми".

2. Какой кефир вы добавляете в тесто? Кефир обязательно должен быть комнатной температуры. Если вы хотите, чтобы ваши оладушки поднялись и не упали на тарелке, то ни в коем случае нельзя наливать холодный кефир в тесто сразу после холодильника. Идеальным вариантом станет даже немного теплый кефир.

3. Если вы жарите оладкушки на холодной сковороде, то не удивляйтесь, что они не могут стать пышными. Перед выкладыванием теста нужно хорошенько разогреть сковороду. Лишь потом можно уменьшать температуру и жарить их на маленьком огне. Сильный огонь приведет к тому, что оладки быстро прожарятся снаружи, но будут сырые внутри.

И обязательно стоит жарить оладушки исключительно под крышкой. Тогда они равномерно приготовятся и будут пышными.

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