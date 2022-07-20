УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Будут притягивать деньги магнитом и испытают большое счастье: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в новолуние 28 июля

20 июля 2022, 19:10

Три знака зодиака смогут воплотить все задуманное.

гороскоп август 2022
Новолуние 28 июля 2022 - кому из знаков необычайно повезет / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга день обновления лунного цикла станет временем необычайной удачи и везения. Они смогут воплотить в жизнь задуманное, решить важные вопросы и достичь желаемого.

О том, кто из знаков в конце лета станет любимчиком фортуны, а кому придется хорошенько потрудиться, чтобы пробить себе место под солнцем, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали знаки, которые в новолуние 28 июля 2022 смогут рассчитывать на щедрые подарки судьбы. Они смогут достичь успеха в любых начинаниях.

Рак

Представители знака стихии воды смогут решить вопрос, который тревожил их долгое время. В профессиональной деятельности вы можете добиться больших успехов. Не исключены денежные поступления, которые позволят побаловать себя покупками. Вы сможете сделать крупное приобретение, которое постоянно откладывали. Нужно обдумать интересные предложения, которые поступают в этот день. Ваша интуиция подскажет, на какое из них стоит обратить внимание.

Читайте такжеСмотрите в оба: 3 знакам зодиака в ближайшее время может грозить опасность

Стрелец

В работе Стрельцы продемонстрируют неимоверные рвение и смекалку. Ваши идеи найдут отклик начальства, не исключено, повышение в должности, солидные премии и бонусы. Вы сможете расширить свой круг общения, причем новые знакомства будут не только интересными, но и полезными. Поездки и смена обстановки принесут Стрельцам массу новых впечатлений. Отправляйтесь в путешествие, оно будет незабываемым.

Читайте такжеНеприятности посыпятся на голову: 2 знака зодиака в зоне риска в Новолуние 28 июля 2022

Козерог

В Новолуние 28 июля Козерогов ждет удачное стечение обстоятельств, которое поможет добиться успехов, как в профессиональной, так и в личной жизни. Вы сможете добиться повышения, получить заманчивое предложение или заключить выгодную сделку. Сегодня вам улыбнется денежная удача. Вы будете притягивать деньги, словно магнитом, можете попробовать свою удачу и сорвать большой куш. Свободным представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу. Вы можете влюбиться с первого взгляда и отношения, которые начнутся в этот день, принесут вам большое счастье.

Читайте также:

гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:57

Украину ждут новые увольнения, ситуация с Бакановым и Венедиктовой – не последняя – Данилов

19:29

Идут ожесточенные бои: россияне пробуют захватить Бахмут и Углегорскую ТЭС - ГенштабВидео

19:18

Что и как будет "аннексировать" Россиямнение

19:17

Гороскоп на завтра, 21 июля 2022: Девам – сплетни, Весам – семейные проблемы, Стрельцам - удача в делахВидео

19:15

"Все решится во время битвы": Жданов объяснил, почему Россия хочет договариваться с УкраинойВидео

Реклама
19:10

Будут притягивать деньги магнитом и испытают большое счастье: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в новолуние 28 июляВидео

18:57

"Выбросить все нафиг": из-за войны в Украине актер Ивар Калныньш отказался от своих российских ролей

18:56

"Держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев": Джонсон дал советы преемникуВидео

18:56

Красный Крест выдает деньги украинцам в Польше: кому положена помощь и как оформить

18:52

"Пришли пьяние и их записали": оккупант рассказал о серьезном новом "пополнении" в войсках РФВидео

18:45

ВСУ и дальнобойная артиллерия научат географии Лаврова: Подоляк разнес планы РФ по захвату УкраиныВидео

18:40

"Переназвать с Мира на Путин": Тодоренко предложили альтернативное имя для новорожденного

18:34

Брэд Питт в юбке шокировал фанаток на премьере

18:01

РФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – ГайдайВидео

17:59

Больше не молчит: София Ротару отреагировала на смерть Русланы Писанки

17:58

Киев будут бомбить знатно: астролог рассказала о массовых жертвах и назвала 3 опасных датыВидео

17:45

Большие деньги и везение: 3 знака зодиака могут разбогатеть в конце июляВидео

17:33

Лето возвращается: синоптики назвали дату атаки пеклаВидео

17:09

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

17:07

Если ВСУ пойдут в мощное наступление на юге Украины, войскам РФ выстоять будет тяжело – эксперт CITВидео

Реклама
16:51

Ален Делон поддержал Украину и прочитал на камеру стихи Тараса Шевченко

16:27

В Украину скоро прибудут еще 4 HIMARS - ПентагонВидео

16:23

Григорий Козловский передал военному госпиталю во Львове 2 аппарата на 4 млн гривен

16:20

"Не смешите Искандеры": оккупанты снова опозорились неудачным запуском ракеты – упала под носомВидео

16:07

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

16:07

ВСУ спасли кота, пережившего оккупацию острова ЗмеиныйВидео

16:06

Зеленский приказал освободить Украину от войск РФ, сроки должны определить ВСУ – ДаниловВидео

15:58

Как сохранить свежим укроп на зиму: 3 рецепта опытных хозяекВидео

15:51

Туфли на каблуках опаснее, чем мы думали: как носить шпильки, чтобы не навредить здоровью

15:42

От пятен не останется ни следа: 5 эффективных способов, как отстирать мазут с одежды

15:32

Охотились несколько дней и загнали в ловушку: в ВВС рассказали, как сбивали русский "Су-35"

14:59

Лавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы УкраиныВидео

14:55

Быстро летают и переносят бомбы: в Сети всплыли данные о дронах, которые Иран хочет отдать РФ

14:52

Под Киевом украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде российского танка

14:24

Магнитные бури и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в некоторых областяхВидео

14:08

Дипломат Мельник – политику ФРГ Кречмеру: засуньте голову в морозильник и не потакайте ПутинуВидео

13:33

Держал за руку погибшего 13-летнего сына и читал молитвы: оккупанты дико обстреляли ХарьковВидео

13:23

Путину в Иране четыре раза становилось плохо, понадобилась помощь врачей - СМИВидео

13:19

"В ядерной войне не будет победителя": Лавров попытался откреститься от ядерных угроз всему мируВидео

13:17

Без путей к отступлению: после подрыва Антоновского моста армия РФ будет в ловушке – Херсонская ОВАВидео

Реклама
13:11

"Это абсурдно": Оля Полякова ответила украинцам насчет того, что не бывает "хороших русских"

13:08

Прощался с жизнью: на фронте чуть не погиб украинский певец

12:52

Данилов пригрозил предателям, которые сотрудничают с оккупантами: "ничего хорошего не будет"

12:28

"Они специалисты в нетрадиционных отношениях": Путин сморозил бред, чтобы оскорбить ЕвропуВидео

12:27

ВСУ отправили подполковника-комбата оккупантов на "концерт Кобзона"

12:25

Необычные виды зелени, которые обязательно стоит посадить на даче - ТОП-3

12:00

Лидер Ирана подыграл Путину и поддержал полномасштабное вторжение РФ в УкраинуВидео

11:53

"Психопат с признаками садиста": американский психиатр вынес жесткий диагноз Путину

11:49

Осталось мало ресурсов: в Германии заявили, что у них заканчиваются запасы оружия для УкраиныВидео

11:24

Осколок российского снаряда попал в сердце: в Киеве чудом спасли военногоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять