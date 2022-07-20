Будут притягивать деньги магнитом и испытают большое счастье: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в новолуние 28 июля

Новолуние 28 июля 2022 - кому из знаков необычайно повезет / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга день обновления лунного цикла станет временем необычайной удачи и везения. Они смогут воплотить в жизнь задуманное, решить важные вопросы и достичь желаемого.

О том, кто из знаков в конце лета станет любимчиком фортуны, а кому придется хорошенько потрудиться, чтобы пробить себе место под солнцем, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали знаки, которые в новолуние 28 июля 2022 смогут рассчитывать на щедрые подарки судьбы. Они смогут достичь успеха в любых начинаниях.

Рак

Представители знака стихии воды смогут решить вопрос, который тревожил их долгое время. В профессиональной деятельности вы можете добиться больших успехов. Не исключены денежные поступления, которые позволят побаловать себя покупками. Вы сможете сделать крупное приобретение, которое постоянно откладывали. Нужно обдумать интересные предложения, которые поступают в этот день. Ваша интуиция подскажет, на какое из них стоит обратить внимание.

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Стрелец

В работе Стрельцы продемонстрируют неимоверные рвение и смекалку. Ваши идеи найдут отклик начальства, не исключено, повышение в должности, солидные премии и бонусы. Вы сможете расширить свой круг общения, причем новые знакомства будут не только интересными, но и полезными. Поездки и смена обстановки принесут Стрельцам массу новых впечатлений. Отправляйтесь в путешествие, оно будет незабываемым.

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Козерог

В Новолуние 28 июля Козерогов ждет удачное стечение обстоятельств, которое поможет добиться успехов, как в профессиональной, так и в личной жизни. Вы сможете добиться повышения, получить заманчивое предложение или заключить выгодную сделку. Сегодня вам улыбнется денежная удача. Вы будете притягивать деньги, словно магнитом, можете попробовать свою удачу и сорвать большой куш. Свободным представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу. Вы можете влюбиться с первого взгляда и отношения, которые начнутся в этот день, принесут вам большое счастье.

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