Будут переговоры: появилась точная дата завершения войны в Украине - астролог

Основные договоренности о прекращении войны будут достигнуты в начале декабря / Фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны могут начаться уже в конце октября. Это решит многие проблемы. Об этом заявила астролог Ольга Медвецкая, сообщает УНИАН.

Она прогнозирует, что посредниками в переговорах станут представители многих государств. Это все поможет достичь разрешения конфликта.

"Уже через несколько дней после затмения, а именно с 30 октября, начнется период ретроградности планеты войны и агрессии – Марса. С этого момента начнутся переговоры (или стартуют разговоры о возобновлении переговоров) о реальное принятие мирового соглашения (а не только номинальные, как это было весной 2022 года). В этом процессе, в качестве посредников и гарантов, также будут участвовать многие другие государства. Можно сказать, что это будет решением конфликта, который берет свое начало с 2015 года (именно тогда были подписаны вторые "Минские договоренности")", — сказала Медвецкая.

По данным астролога, переговоры продлятся до 13 января 2023 года, но основные договоренности будут достигнуты 8-9 декабря.

"Кстати, закрепление новых правил и соглашений состоится между другими государствами и/или международными организациями. Они будут касаться, в частности, визового режима или других правил передвижения по миру, а также экономического взаимодействия. А уже после 13 января и до 17 марта 2023 года новые договоренности будут вступать в силу, также состоится их имплементация на уровне событий", — добавила астролог.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину снова.

Известный астролог и судья проекта Битва экстрасенсов Хаял Алекперов прогнозировал, что Украина победит Россию на поле боя, а страну-агрессора наверняка ожидает расплата за все содеянное.

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