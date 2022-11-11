Будут неприятности: почему вещи нельзя вешать на дверь и спинку стула

Считается, что это не только имеет неэстетичный вид, но и может привлечь в вашу жизнь неприятности.
Иногда так хочется прийти домой после тяжелого рабочего дня, просто снять с себя вещи, бросить их куда-то и лечь отдыхать. Казалось бы, что произойдет, если вы не повесите вещи в шкаф или не положите на полку.
Многие люди привыкли вешать вещи на спинку стула. Ну а что, это ведь удобно. Встал утром и уже не надо искать в шкафу, что же надеть. Но оказывается, что такое ни в коем случае нельзя делать.
Почему нельзя вешать вещи на спинку стула
Считается, что вещи на спинке стула могут привести к тому, что со временем у вас будет становиться все меньше и меньше денег. Это может быть большая финансовая потеря в один момент или же постепенная понемногу.
Согласно еще одной примете, вы можете остаться без жениха или возлюбленной.
Почему нельзя вешать вещи на дверь
Наши предки верили в то, что висящая на двери одежда притянет к вам длинную дорогу. Но не стоит думать, что вас это заставит радоваться. На самом деле, все не так. Вас будет ждать неприятная разлука с домом и родными людьми.
Также считается, что одежда на двери может спровоцировать семейные ссоры. Но причиной будет не сама одежда, а нечто другое.
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