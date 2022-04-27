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Будут купаться в деньгах: шесть знаков зодиака станут баловнями судьбы в мае

27 апреля 2022, 20:04

Солидная прибыль, карьерное повышение и большая финансовая удача - кому из знаков ожидать.

Гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - кому из знаков повезет с деньгами / depositphotos.com/

Последний месяц весны принесет с собой невероятное финансовое везение для шести знаков зодиакального круга. Венера поселится в созвездии Рыб, и это расположение откроет окно возможностей и блестящих перспектив.

О том, как повлияет последний месяц весны на судьбу знаков зодиака, читайте в материале: Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть.

Астрологи назвали шесть знаков, которые в ближайшее время смогут укрепить свое финансовое положение, побаловать себя приятными покупками и воплотить давние желания.

Овен

В мае Овнам не доведется сидеть сложа руки. Работы прибавится, но и вознаграждение за труды не заставит себя долго ждать. Представители знака стихии огня не боятся брать на себя ответственность и решать сложные задачи. Такой подход к работе оценит начальство. Повышение по карьерной лестнице положительно скажется и на уровне доходов.

Телец

Тельцы тоже смогут записать себя в когорту счастливчиков, которым в этом месяце улыбнется фортуна. Представится шанс приумножить капитал и даже разбогатеть. Если у вас получиться правильно расставить приоритеты, и сосредоточиться на важном, успех будет ошеломляющим. Не исключены крупные денежные поступления, будь то премия или ценный подарок.

Рак

Представителям водного знака следует сосредоточиться на профессиональной деятельности. Вы сможете достичь максимальных результатов и добиться крупной прибыли. Это повысит ваш авторитет в глазах коллег. Вы с энтузиазмом беретесь за самые сложные задачи и справляетесь с ними на ура, достигая поставленных целей.

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Лев

Расположение Венеры в Рыбах обеспечит Львам большую финансовую удачу. Они могут рассчитывать на получение солидной денежной суммы. Однако полученными средствами нужно распорядиться рационально, не стоит поддаваться соблазнам потратить все до копейки. Правильные инвестиции – это неоценимый вклад в процветающее будущее.

Весы

Весы могут достичь неплохих результатов в профессиональной деятельности, которые позволят им подняться выше по карьерным ступенькам. Все трудности предыдущих месяцев останутся за спиной и перед вами откроются заманчивые перспективы. Инвестиции, сделанные ранее, могут принести солидную прибыль. Вас ждет удача во всех начинаниях, звезды на вашей стороне.

Рыбы

В этом месяце Рыб ждет интересное предложение, которое позволит укрепить материальное положение. Удача буквально будет ходить за вами по пятами. Вы сможете достичь поставленных целей и добиться успеха во всех жизненных сферах. Для этого необходимо почаще прислушиваться к подсказкам интуиции.

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