Будут купаться в деньгах: какие 3 имени несут богатство и денежный успех для каждого

Какие имя приносит богатство / pixabay

Имя каждого человека несет в себе большую энергетику. Как говорят специалисты, есть несколько имен с большой денежной удачей.

Многие родные, при выборе имени, не всегда обращают на такие вещи. Эзотерики и нумерологи рассказали, каки женские имена несут в себе невероятную удачу, успех, богатство и везение.

При выборе имени ребенку, стоит учитывать такие рекомендации:

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В имени обязательно должны быть три буквы: Д, Б, У.

Д - деньги.

У - успех, удача.

Б - богатство.

Самые счастливые имена для женщин - Ульяна, Дарья, Богдана.

Самые лучшие имена с большой финансовой удачей - Надежда.

Как рассчитать финансовый успех своего имени

Как говорят нумерологи, в имени есть всего 3 счастливых числа.

6 - большой творческий успех.

7 - большая удача с любой сфере.

8 - притягивает деньги, удачу, счастье.

Чтобы узнать правильно свое имя, стоит взглянуть на таблицу.

Например, ваше имя Лида. Первая буква "Л" - 4, "И" - 1, "Д" - 5, "А" - 1.

Пример: 4+1+5+1 = 11. 1+1 = 2. Цифра 2 означает не самую лучшую энергетику и финансовый успех в вашем имени.

Денежные имена

Есть имена, которые сами по себе притягивают небывалую удачу. К ним относятся:

Злата - золото, богатство

Анна - добрая, отзывчивая

Севиль - символизирует богатство

Мария - успех

Маргарита - жемчужная

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