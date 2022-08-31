Будут купаться в деньгах: какие 3 имени несут богатство и денежный успех для каждого

Узнайте номер своего имени и как он влияет на ваш финансовый успех.
Имя каждого человека несет в себе большую энергетику. Как говорят специалисты, есть несколько имен с большой денежной удачей.
Многие родные, при выборе имени, не всегда обращают на такие вещи. Эзотерики и нумерологи рассказали, каки женские имена несут в себе невероятную удачу, успех, богатство и везение.
При выборе имени ребенку, стоит учитывать такие рекомендации:
В имени обязательно должны быть три буквы: Д, Б, У.
- Д - деньги.
- У - успех, удача.
- Б - богатство.
Самые счастливые имена для женщин - Ульяна, Дарья, Богдана.
Самые лучшие имена с большой финансовой удачей - Надежда.
Как рассчитать финансовый успех своего имени
Как говорят нумерологи, в имени есть всего 3 счастливых числа.
- 6 - большой творческий успех.
- 7 - большая удача с любой сфере.
- 8 - притягивает деньги, удачу, счастье.
Чтобы узнать правильно свое имя, стоит взглянуть на таблицу.
Например, ваше имя Лида. Первая буква "Л" - 4, "И" - 1, "Д" - 5, "А" - 1.
Пример: 4+1+5+1 = 11. 1+1 = 2. Цифра 2 означает не самую лучшую энергетику и финансовый успех в вашем имени.
Денежные имена
- Есть имена, которые сами по себе притягивают небывалую удачу. К ним относятся:
- Злата - золото, богатство
- Анна - добрая, отзывчивая
- Севиль - символизирует богатство
- Мария - успех
- Маргарита - жемчужная
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