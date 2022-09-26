Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака, которых ждет три месяца счастья после полнолуния в октябре 2022

Гороскоп на октябрь 2022 - кому из знаков повезет в полнолуние / ua.depositphotos.com/

Полнолуние в октябре 2022 пройдет в знаке Овна, который известен своей агрессивностью и импульсивностью. Этот период зарядит три знака зодиака на деньги, они смогут укрепить свое финансовое положение до конца года.

О том, кому из знаков повезет в средине осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которым день полнолуния 9 октября принесет три месяца удачи.

Решение проблем и солидные накопления

Для представителей земного знака зодиака этот период полнолуния подведет черту под трудностями и разочарованиями недавнего времени. Девы смогут начать новый жизненный этап своей жизни. Следующие три месяца для вас станут временем счастливых моментов в личной жизни, и успехов в профессиональной деятельности. Вы сможете решить серьезную проблему и повысить свой авторитет в коллективе. Не исключены солидные денежные поступления, премии или ценные подарки. Это поможет сделать накопления на покупку мечты или рассчитаться с долгами.

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Крупные покупки и успех в карьере

В этот период представители знака стихии воды смогут достичь карьерных успехов и продвинуться по служебной лестнице. Улыбнется удача и тем Скорпионам, кто в поиске работы. Вы сможете заполучить вакансию мечты с хорошими условиями труда. Это позволит укрепить ваше материальное положение и совершить крупные покупки. Не исключено, что вы можете задуматься о покупке недвижимости.

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Восхищение и зависть окружающих

В следующие месяцы повезет во многих жизненных сферах и Рыбам. Вы сможете пожинать плоды своих трудов и наслаждаться своими успехами. Ваш карьерный рывок удивит многих, вызывая восхищение и зависть. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей, которые заинтересуются вашими идеями и проектами. Ваше материальное положение порадует, дополнительные источники дохода и инвестиции принесут неплохую прибыль. Свободные Рыбы смогут встретить человека, который изменит жизнь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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