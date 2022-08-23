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"Будут катастрофы": астролог назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года

23 августа 2022, 12:49

Украинцам в эти дни стоит быть максимально осторожными.

Астролог, флаг Украины, военный самолет
Астролог назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол года/ pixabay.com

В ближайшие пол года будет череда дней, в которые для Украины будет существовать серьезная опасность.

В такие даты украинцам стоит быть очень осторожными. Существует угроза, что могут произойти крупные катастрофы – как природного, так и техногенного или военного характера. Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая, пишет УНИАН.

"Необходимо отметить, что в ближайшие пол года стоит помнить о днях повышенной опасности. Это: 5-8 сентября, 23-30 октября, 28 декабря 2022 года – 2 января 2023 года, 24-31 января 2023 года. В эти периоды велика вероятность крупных катастроф природного, техногенного и военного характера", – отмечает Медвецька.

Ранее астролог Наталья Власенко указала дату, когда может умереть российский диктатор Владимир Путин. Это может произойти уже к концу августа, хотя натальная карта Путина показывает, что возможно он уже мертв.

Напомним, ранее астролог Марина Скади отмечала, что октябрь нынешнего года будет очень непростым, но он станет началом агонии России. Уже до конца года ВСУ вполне смогут переломить ситуацию в свою пользу. А Россия к тому времени больше не сможет противостоять Украине.

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