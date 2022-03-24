Будут ходить голым и босым: от российских спортсменов бегут спонсоры из-за поддержки войны в Украине

Аверина, Большунов, Рылов / Коммерсант

Немецкая компания Kinetixx, специализирующаяся на производстве перчаток, разорвала контракт с титулованным российским лыжником Александром Большуновым из-за его поддержки войны в Украине.

Как известно, несколько дней назад Большунов принял участие в концерте в Москве на стадионе Лужники в поддержку войны, развязанной Россией в Украине.

Менеджер по маркетингу немецкой компании Гельмут Ганус резко отреагировал на такое поведение спортсмена.

"Это безумие. У меня нет слов. Он показал себя сторонником Путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого", - сообщает VG.

Кроме того, с Большуновым разорвал контракт французский производитель инвентаря и экипировки Rossignol.

В соцсетях уже начали высмеивать отказ от работы с российскими спортсменами, говоря, что россиянину теперь придется бегать голым и босым.

Также олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поддержал агрессию России против Украины и моментально получил расплату.

Российский спортсмен также как и Большунов принял участие в концерте-митинге, посвященному оккупации Крыма. На куртке Рылова была новая рашистская символика – буква "Z", которую используют оккупанты в Украине.

Компания Speedo моментально отреагировала на такой выход спортсмена и приняла решение расторгнуть с ним спонсорский контракт.

При этом невыплаченные согласно контракту средства направят в фонд беженцам Украины.

Отметим, что компания Speedo – крупнейший дистрибьютор спортивной экипировки для плавания, в частности плавок. Теперь Рылову придется выступать без плавательных трусов известного бренда.

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