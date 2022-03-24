Будут ходить голым и босым: от российских спортсменов бегут спонсоры из-за поддержки войны в Украине

С Большуновым разорвал контракт французский производитель инвентаря и экипировки Rossignol.
Немецкая компания Kinetixx, специализирующаяся на производстве перчаток, разорвала контракт с титулованным российским лыжником Александром Большуновым из-за его поддержки войны в Украине.
Как известно, несколько дней назад Большунов принял участие в концерте в Москве на стадионе Лужники в поддержку войны, развязанной Россией в Украине.
Менеджер по маркетингу немецкой компании Гельмут Ганус резко отреагировал на такое поведение спортсмена.
"Это безумие. У меня нет слов. Он показал себя сторонником Путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого", - сообщает VG.
Кроме того, с Большуновым разорвал контракт французский производитель инвентаря и экипировки Rossignol.
В соцсетях уже начали высмеивать отказ от работы с российскими спортсменами, говоря, что россиянину теперь придется бегать голым и босым.
Также олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поддержал агрессию России против Украины и моментально получил расплату.
Российский спортсмен также как и Большунов принял участие в концерте-митинге, посвященному оккупации Крыма. На куртке Рылова была новая рашистская символика – буква "Z", которую используют оккупанты в Украине.
Компания Speedo моментально отреагировала на такой выход спортсмена и приняла решение расторгнуть с ним спонсорский контракт.
При этом невыплаченные согласно контракту средства направят в фонд беженцам Украины.
Отметим, что компания Speedo – крупнейший дистрибьютор спортивной экипировки для плавания, в частности плавок. Теперь Рылову придется выступать без плавательных трусов известного бренда.
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